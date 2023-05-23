快訊／民進黨預告　以「徐巧芯標準」查侯友宜、顏寬恒論文

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯23日踢爆，甫獲得民進黨提名的台南市立委賴惠員碩士論文涉抄，但賴回嗆今年3月重新比對符合標準，且願意再次將碩論送交中正大學學術倫理委員會再次審查。對此，民進黨發言人張志豪表示，民進黨即刻全面性審查所有國民黨立委候選人的論文，學倫審查必須回歸專業，如同賴惠員把自己的論文送交學倫會審查，希望特定人士不要持續把學倫問題做政治操作。

▲張志豪反嗆徐巧芯。（資料照／民進黨提供）

賴惠員2009年取得中正大學政治學碩士學位，碩士論文題目為「中央與地方層級選舉投票取向之研究—以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，不過，徐巧芯今日舉行記者會質疑，其碩論內容與2006年同系所畢業生高參發的「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究—以雲林縣2004年總統大選與2001年縣長選舉結果為例」論文高度雷同，且指導教授都是前政治系主任謝敏捷。

此外，張志豪稍早接受媒體聯訪表示，民進黨尊重當事人將論文送交中正大學學倫會審查的決定，同時也會以跟徐巧芯一樣的標準來全面檢視國民黨立委候選人的論文，請國民黨和徐巧芯等人用同樣標準自我檢視國民黨候選人，例如前立委顏寬恒的舊金山多明尼肯大學企管碩士及中華大學碩士學歷，還有國民黨總統參選人侯友宜的博士論文等疑慮。

張志豪諷刺說，政治口水不要一再地把學倫拿來政治操作，國民黨要注意，民進黨將全面性審查所有國民黨立委候選人，提醒國民黨和徐巧芯等人，如果要刻意操作，民進黨也會用同樣標準來看顏寬恒和侯友宜。他說，徐巧芯並不是學術單位的專業審查機關，請不要扼殺專業單位應有的審查機制和標準。

▼賴惠員稍早出示兩張圖，否認涉及抄襲的指控。（圖／賴惠員國會辦公室提供，下圖同）