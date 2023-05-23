　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨預告　以「徐巧芯標準」查侯友宜、顏寬恒論文

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯23日踢爆，甫獲得民進黨提名的台南市立委賴惠員碩士論文涉抄，但賴回嗆今年3月重新比對符合標準，且願意再次將碩論送交中正大學學術倫理委員會再次審查。對此，民進黨發言人張志豪表示，民進黨即刻全面性審查所有國民黨立委候選人的論文，學倫審查必須回歸專業，如同賴惠員把自己的論文送交學倫會審查，希望特定人士不要持續把學倫問題做政治操作。

▲▼民進黨發言人林楚茵委員、張志豪及台北市議員簡舒培、新北市議員戴瑋姍針對雙北市長進行施政體檢。（圖／民進黨提供）

▲張志豪反嗆徐巧芯。（資料照／民進黨提供）

賴惠員2009年取得中正大學政治學碩士學位，碩士論文題目為「中央與地方層級選舉投票取向之研究—以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，不過，徐巧芯今日舉行記者會質疑，其碩論內容與2006年同系所畢業生高參發的「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究—以雲林縣2004年總統大選與2001年縣長選舉結果為例」論文高度雷同，且指導教授都是前政治系主任謝敏捷。

此外，張志豪稍早接受媒體聯訪表示，民進黨尊重當事人將論文送交中正大學學倫會審查的決定，同時也會以跟徐巧芯一樣的標準來全面檢視國民黨立委候選人的論文，請國民黨和徐巧芯等人用同樣標準自我檢視國民黨候選人，例如前立委顏寬恒的舊金山多明尼肯大學企管碩士及中華大學碩士學歷，還有國民黨總統參選人侯友宜的博士論文等疑慮。

張志豪諷刺說，政治口水不要一再地把學倫拿來政治操作，國民黨要注意，民進黨將全面性審查所有國民黨立委候選人，提醒國民黨和徐巧芯等人，如果要刻意操作，民進黨也會用同樣標準來看顏寬恒和侯友宜。他說，徐巧芯並不是學術單位的專業審查機關，請不要扼殺專業單位應有的審查機制和標準。

▼賴惠員稍早出示兩張圖，否認涉及抄襲的指控。（圖／賴惠員國會辦公室提供，下圖同）

▲▼賴惠員否認涉抄。（圖／賴惠員國會辦公室提供）

▲▼賴惠員否認涉抄。（圖／賴惠員國會辦公室提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／《不熙娣》班底嗆詩亞說謊！　親揭「炒作內幕」
起底黑歷史！台大經濟生被爆「特殊身分」　封殺根本沒差
瑪娃颱風周末「90°北轉」！　朝台灣方向移動
快訊／湖人遭0：4橫掃！　金塊首闖冠軍賽
Netflix史上最慘新片！　評價「只有1分」
他一句「誰先結婚就過戶給誰」！　5億高中生疑假結婚沒命
快訊／雨彈狂炸一夜　各水庫水情一次看
快訊／「最美博士」被爆睡人夫還傳裸照　告誹謗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

99.999%柯郭配？陳智菡斥「過度延伸」：合作僅是理念、政策上討論

留言問賴惠員論文「2分鐘就被刪」　她：這有民主自由的DNA？

陳建仁稱會成立打詐辦公室　賴士葆轟：im.B這種大案不破都是徒然

鄭文燦被控捲入im.B詐騙風暴　藍批賴清德「沉默切割」毫無擔當

曝郭台銘拚到吊點滴　黃光芹談國民黨「局中局」：一路詐騙

快訊／民進黨預告　以「徐巧芯標準」查侯友宜、顏寬恒論文

藍營策劃「情勒藍白配」？　他警告柯文哲：繼郭台銘被白嫖的對象

我國媒體採訪WHA遭拒　侯友宜「風雨生信心」：台灣要自立自信自強

賴惠員回論文涉抄案　徐巧芯留言曝「相似度低」原因⋯結果慘被封鎖

私校教師育嬰留職停薪年資採計比照公立　立院三讀通過修正

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

夏姓地政士父子現身！　「出動6刑警」陪同出庭

99.999%柯郭配？陳智菡斥「過度延伸」：合作僅是理念、政策上討論

留言問賴惠員論文「2分鐘就被刪」　她：這有民主自由的DNA？

陳建仁稱會成立打詐辦公室　賴士葆轟：im.B這種大案不破都是徒然

鄭文燦被控捲入im.B詐騙風暴　藍批賴清德「沉默切割」毫無擔當

曝郭台銘拚到吊點滴　黃光芹談國民黨「局中局」：一路詐騙

快訊／民進黨預告　以「徐巧芯標準」查侯友宜、顏寬恒論文

藍營策劃「情勒藍白配」？　他警告柯文哲：繼郭台銘被白嫖的對象

我國媒體採訪WHA遭拒　侯友宜「風雨生信心」：台灣要自立自信自強

賴惠員回論文涉抄案　徐巧芯留言曝「相似度低」原因⋯結果慘被封鎖

私校教師育嬰留職停薪年資採計比照公立　立院三讀通過修正

AI時代「人設重於內容」？　專家：深化咀嚼才能抓住眾人目光

台大接連爆發歧視言論！校方公開致歉：將成立委員會防杜

樂天動紫趴首場開唱　邀請范逸臣開球、賽前表演

台中開車族有福！　平面車位均價128萬「全台最便宜」

環島路遇瘦弱浪犬！企鵝妹暖救援　動物醫院還原狀況：她很有愛心

機票銅板價99元起！易飛網旅展「第2人折萬元」韓國每人8900元起

爸媽藥物中毒亡…連葬禮都沒下文！　「遺體藏疑點」市川猿之助被調查

99.999%柯郭配？陳智菡斥「過度延伸」：合作僅是理念、政策上討論

獨／星宇航空稱「宵禁害滯留高雄」　民航局打臉：班機有異狀

留言問賴惠員論文「2分鐘就被刪」　她：這有民主自由的DNA？

誤以為媽ㄋㄟㄋㄟ是跑道　萌妹拿玩具大力來回移動

政治熱門新聞

她揭郭韓會內幕：朱立倫岳父提前拆彈

快訊／22％相似度！徐巧芯爆「賴惠員論文抄襲」　已向中正大學檢舉

侯友宜聯合報民調被超車　黃揚明上周就發現警訊

徐巧芯控中正碩論抄襲　賴惠員否認反嗆

快訊／滿18歲同性結婚　不需經法定代理人同意

聯合報民調：侯友宜24％緊追賴清德28％

聯合報民調賴清德領先　3黨回應了

國中會考題目爆歧視！ 議員：誤導原民愛喝酒

2024侯友宜找誰當副手？　沈富雄賭房喊：絕對不是他

賴士葆批陳歐珀im.B疑雲：縱放改名曾國緯

柯文哲搶當「非賴共主」劇本曝！　一句話破解棄柯保侯

嗆王鴻薇、徐巧芯「愚蠢到極點」　前綠委：合照會問對方有無前科？

立院三讀：政府機關、公立學校設公職律師

數位部8月表態媒體議價方向　她曝可向OTT課稅30%

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆？」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

愛愛到一半突軟？她警告「1個動作」害陽痿

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面