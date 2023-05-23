不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」　揭賴翁地產王由來

▲據傳賴生（右）從「爺爺」（左）繼承的土地市值高達12億元。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

台中賴姓高中生與26歲夏男同性結婚2小時墜樓身亡，爆出謀財害命疑雲，如今更有知情人士透露，賴生從名義上爺爺、血緣上生父的阿公，所繼承上千坪土地「粗估市值高達12多億」。但有律師指出，若夏男遭判有罪，這些土地可能收歸國有。

據《三立新聞網》報導指出，賴生「阿公」生前擁有北屯區洲際周邊、單元4南屯重劃區土地，其中有部分是經營碾米廠時，從無法還款農民得來抵押土地，以及透過投資取得。知情人士還指出，賴翁早在民國90多年時，就計畫性的把名下所有不動產過戶給「孫子」。

知情人士透露，賴翁從事土地買賣很長時間，「身價絕對超過5億」，因為光是重劃區土地就價值數十億，其北屯區及單元4的多處土地，粗估市值總和就有12.2億。土地開發經理也預估，未來14期的地價增值空間非常可觀。

不過，若夏男真有犯罪事實遭判刑，會無法繼承賴生遺產，加上中國籍賴母未取得可分配遺產的合法身分，因此賴生所繼承的所有土地，最後可能收歸國庫所有。

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