　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」　揭賴翁地產王由來

據傳賴生（右）從「爺爺」（左）繼承的土地市值高達12億元。（圖／民眾提供）

▲據傳賴生（右）從「爺爺」（左）繼承的土地市值高達12億元。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

台中賴姓高中生與26歲夏男同性結婚2小時墜樓身亡，爆出謀財害命疑雲，如今更有知情人士透露，賴生從名義上爺爺、血緣上生父的阿公，所繼承上千坪土地「粗估市值高達12多億」。但有律師指出，若夏男遭判有罪，這些土地可能收歸國有。

據《三立新聞網》報導指出，賴生「阿公」生前擁有北屯區洲際周邊、單元4南屯重劃區土地，其中有部分是經營碾米廠時，從無法還款農民得來抵押土地，以及透過投資取得。知情人士還指出，賴翁早在民國90多年時，就計畫性的把名下所有不動產過戶給「孫子」。

知情人士透露，賴翁從事土地買賣很長時間，「身價絕對超過5億」，因為光是重劃區土地就價值數十億，其北屯區及單元4的多處土地，粗估市值總和就有12.2億。土地開發經理也預估，未來14期的地價增值空間非常可觀。

不過，若夏男真有犯罪事實遭判刑，會無法繼承賴生遺產，加上中國籍賴母未取得可分配遺產的合法身分，因此賴生所繼承的所有土地，最後可能收歸國庫所有。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
雨勢越晚越大…瑪娃90度轉彎遇「2有利條件」像開外掛　有望挑戰強颱
79歲「國民阿嬤」驚爆死訊　傳女兒崩潰安排身後事…本人傻眼揭真相
兩年都沒贏過！　台灣出口價格競爭力慘輸韓國

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／徐巧芯爆「賴惠員論文抄襲」！　已向中正大學檢舉
快訊／一夜大雨狂進補！　明德水庫逼近滿水位
快訊／日氣象廳宣布：瑪娃已轉「強烈颱風」！　路徑曝光
北市保時捷莫名停路中！　警急破窗救人一看傻眼
航班滯留高雄機場過夜！　乘客住宿、車資「星宇全埋單」
鋒面「轟遍全台」只花8小時！　今雨停轉冷
倒債7千萬爽炫富！　「台灣第一媽媽包」創辦人回應了
超商浩克新片流出！　員警「K完人拍照」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

22歲女護理師遭撞飛躺ICU！後方轎車逆向闖禍　她差30秒就到家

NCC再敗訴！　最高行政法院：中視換照附款處分違法

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼…開罰18萬

男釣完魚酒駕回家遭逮　「偷灌綠油精」壓酒氣...驚人結局曝

登山客攀瑪家鄉鱈葉根迷路　勇消多次滑落陡坡、披荊斬棘救人

黃金72小時將屆！飛龍瀑布3人仍失蹤　搜救隊今冒雨搜索

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」　揭賴翁地產王由來

自小客等左轉「貨車後方猛撞」車尾全爛　180度飛對向倒插邊坡

超商浩克再流出新片！　員警「K完人拍照」視角曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

夏姓地政士父子現身！　「出動6刑警」陪同出庭

22歲女護理師遭撞飛躺ICU！後方轎車逆向闖禍　她差30秒就到家

NCC再敗訴！　最高行政法院：中視換照附款處分違法

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼…開罰18萬

男釣完魚酒駕回家遭逮　「偷灌綠油精」壓酒氣...驚人結局曝

登山客攀瑪家鄉鱈葉根迷路　勇消多次滑落陡坡、披荊斬棘救人

黃金72小時將屆！飛龍瀑布3人仍失蹤　搜救隊今冒雨搜索

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」　揭賴翁地產王由來

自小客等左轉「貨車後方猛撞」車尾全爛　180度飛對向倒插邊坡

超商浩克再流出新片！　員警「K完人拍照」視角曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

拿勝投急著慶祝　韋蘭德粗暴中斷隊友訪問：麥擱問了啦！

「HONDA新旗艦房車」預告現身！Accord兄弟車搭1.5渦輪、2.0油電

22歲女護理師遭撞飛躺ICU！後方轎車逆向闖禍　她差30秒就到家

準備搶票！台東熱氣球嘉年華6／30登場　限時2天開賣繫留體驗票

「地表最強投」終於出好消息　迪格隆牛棚順利！可能直接歸隊

湖人背水一戰將低迷羅素移出先發　詹皇半場轟31分怒推戈登

快訊／22％相似度！徐巧芯爆「賴惠員論文抄襲」　已向中正大學檢舉

實惠海鮮餐廳隱身柑仔店？120元海鮮炒麵給料豪邁、薑爆小卷必吃

快訊／苗栗一夜大雨蓄水量狂進補　明德水庫緊急調節性洩洪

陳歐珀退選無法止損？　沈富雄：商界攀關係很少跨派系

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

社會熱門新聞

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

即／男大生騎車撞千萬賓利 　ICU搶救中

高大成：5億高中生肛門沒有新舊傷痕　監視器拍下墜樓瞬間

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

男子3小時獲利1600萬 匯款遇警才知已被詐上百萬

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

生父：3兒誰先結婚就過戶給誰　害死5億高中生？

北市路樹倒塌　壓4車1人送醫

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

鸚鵡電桿炸出火花　台電2原因不求償

5億高中生配偶結束庭訊　被問「真的愛他嗎」反應曝

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆」

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

愛愛到一半突軟？她警告「1個動作」害陽痿

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

即／大雷雨狂灌　桃竹深夜發淹水警報

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

班傑曝分手劉雨柔原因：沒有心理準備會結束

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面