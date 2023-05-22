缺席畢業典禮！5億高中生離奇墜樓亡　校方告別式前送畢業證書

▲賴姓高中生墜樓亡，校方「告別式前親送畢業證書」。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名生前擁有5億元房地產的賴姓高三生，5月4日與26歲夏姓男子前往戶政事務所登記後不明原因墜樓，青春戛然而止，當時只剩下距離畢業典禮只剩一個月時間。消息傳出之後，賴生就讀的學校師生悲痛不已。校方透露，賴生班上同學不捨，紛紛寫下思念卡片，學校將會在賴生告別式前，替同學們將卡片及賴生的畢業證書親送給家屬。

痛失愛子的賴母控訴兒子遭到同婚夏姓配偶謀財害命，檢警為此大動作展開調查，5日就已傳喚夏男偵訊，今（22）日上午10時首度在地檢署召開偵查庭，夏男父子（下圖，記者許權毅攝）也現身出庭，現場出動6名刑警陪同。夏男面對大批記者詢問，他全程不發一語，面無表情步入地檢署開庭。

賴母上週在記者會上透露，兒子生前已經考上東海哲學系，還對她說要騎機車帶她出去玩，她無法接受孩子輕生的事實，也不相信孩子會輕生。

校方表示，賴生的阿公（實際是生父）在4月23日過世，5月3、4日時賴生因阿公告別式請假未到校，墜樓消息傳出後，班上同學相當震驚，紛紛寫下思念卡片，校方將會在賴生告別式前，將卡片及畢業證書送給家屬。