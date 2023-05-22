「魚也要休息」夜宿海生館卻一片黑　遊客大罵被騙：期待全變怒氣

▲參加夜宿活動水族箱卻一片黑，他怒指海生館活動廣告不實。（圖／翻攝自記者爆料網公開版）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，他日前報名參加屏東國立海洋生物博物館舉辦的「夜宿海生館」體驗活動，卻發現館方把行程排太滿，導致等到他最期待的「鋪床看魚」環節時，場館竟必須配合魚兒的作息關燈，現場一片漆黑幾乎什麼都看不到，對比活動宣傳照真的差異巨大，氣得他大罵館方「廣告不實！」對此，海生館表示，已聯繫上當事人，進行後續了解與說明。

原PO在臉書社團「記者爆料網-公開版」投訴，他日前參加屏東國立海洋生物博物館「夜宿海生館」活動，活動從下午4點開始進行一系列行程，好不容易等到晚間8點50分，終於排到他最期待的「鋪床看水族箱」環節時，館方卻突然把水族箱的燈關閉，比自己原本問到的「晚上10點關燈」還要早，讓他十分錯愕。

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原PO後來詢問工作人員原因，不料對方竟回覆「不好意思，魚也要休息喔」，這時他雖然十分不滿但沒有抗議，決定隔天清晨6點提早起床看魚，不料隔天上午7點都morning call了，水族箱的燈依然沒有打開，再度詢問工作人員才知道，水族箱的燈要到8點50分開館時才會打開。

▲▼原PO貼出現場一片漆黑的照片，對比館方的宣傳照確實有落差。（圖／翻攝自記者爆料網公開版）



原PO憤怒說，如果魚群要休息，他完全可以理解，但希望館方調整行程，否則完全沒有鋪床看魚的時間，質疑海生館廣告不實，「整個覺得被騙，特地南下期待的感覺，全部變成怒氣」。他也貼出現場水族箱一片漆黑的照片，對比館方燈光配上魚兒優游的夢幻場景，體驗上有落差。

實際查詢海生館網站的活動介紹，館方確實有提醒，「夜間就寢時刻，為模擬實際自然環境，各展缸皆會熄燈」。針對網友不滿，海生館表示，夜宿活動主要是讓來賓了解魚類日、夜行性的差別，主要以環境教育和生命教育為主，至於民眾認為實際體驗有落差，目前已聯繫上當事人，進行後續了解與說明。