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平日限定！速食店「1元點心」開吃了　BBQ烤雞、和風鱈魚塊任選

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲速食店平日限定吃1元點心。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

1元幫加菜！人氣速食品牌「必勝客」祭出平日限定「1元吃3大副食」下殺優惠，只要透過APP下單個人主餐，包括個人比薩、紙包義大利麵飯等，就可以加1元多吃BBQ烤雞、和風鱈魚塊等副食，即日起至6月30日限時開跑，且外送、外帶皆可享優惠。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲只要單點個人比薩或紙包義大利麵、飯等就可以用1元多吃1款副食。

必勝客即日起至6月30日於APP祭出平日限定「加1元多1件」優惠活動，只要單點個人餐主餐任選再加1元就能爽吃3款美味副食，包括BBQ烤雞（1腿1翅）、和風鱈魚塊（3塊）及薯金幣（小份）任選，而個人餐部分限定個人指定口味比薩（夏威夷、和風章魚燒、燻雞絲蘑菇、雙層美式臘腸）或12款紙包義大利麵、飯及焗烤總匯千層麵，且外帶、外送皆適用，僅有國定假日及台北信陽店、板橋車站店、左營車站店不適用此優惠，上班族的小確幸快收下。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里限時吃大披薩加炸雞桶下殺76折。

另，拿坡里即日起至6月6日也於披薩炸雞店祭出最新限時優惠，爽吃「大披薩+6塊炸雞桶下殺76折」，並開放大披薩口味任選，6塊炸雞桶則吃得到3塊腿排、3塊棒腿，同步也能把整桶換成烤雞，趕緊揪團衝吃了。

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