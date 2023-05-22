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鋪滿肥美蚵仔、軟Q大腸！「大腸蚵仔麵線」變身比薩了　還加香菜

▲▼必勝客最新「香菜大腸蚵仔麵線比薩」。（圖／記者蕭筠攝）

▲超狂「香菜大腸蚵仔麵線比薩」新登場。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

太狂！台灣超經典小吃「大腸蚵仔麵線」這次竟然變身比薩了，人氣速食品牌「必勝客」再度出招，強勢推出全新「香菜大腸蚵仔麵線比薩」，特意選用招牌舊金山手工餅皮搭配大腸、蚵仔、麵線，再撒上大把香菜，簡直罪惡爆表，5月23日起連7天於APP搶先開賣，還可享外帶買大送大、外送買大送小超殺優惠。

▲▼必勝客最新「香菜大腸蚵仔麵線比薩」。（圖／記者蕭筠攝）

▲香菜大腸蚵仔麵線比薩上頭有滿滿配料。

▲▼必勝客最新「香菜大腸蚵仔麵線比薩」。（圖／記者蕭筠攝）

繼把臭豆腐、鹹酥雞、珍奶放進比薩當中後，必勝客這次則是把台灣超經典小吃「大腸蚵仔麵線」也終於變身成比薩了，選用台灣50年老店麵線搭配鮮嫩肥美的在地蚵仔，還有以八角、丁香等10幾種香料滷製的香Q大腸，再加上濃郁起司，最後撒上來自彰化的新鮮香菜，口感豐富又有層次，餅皮部分則搭配招牌舊金山手工餅皮，每一口都超滿足，5月23日至5月29日於APP搶先開賣，還可享外帶買大送大、外送買大送小優惠，而6寸個人版則限於「Hot燒站」台北信陽店販售，，數量有限、售完為止。

▲▼「麥當勞」超夯「微牽絲起司排系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞微牽絲起司排系列限時回歸。

另，麥當勞「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」則在近日重磅回歸，選用一整塊「艾登起司排」分別搭配2片100%純牛肉、使用豬後腿肉製成的炸豬排，再放進生菜、傑克起司醬及切達起司片，每一口都能吃到超牽絲的罪惡口感，還有濃濃起司香，即日起至6月13日限時開賣或售完為止。

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