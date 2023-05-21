朱學恒幫中壢警叫屈！　打爆超商浩克遭罰：以後愛的小手拍拍好了

記者張靖榕／綜合報導

桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧，與警方激烈扭打並被員警持警棍抽打頭部爆血，網紅朱學恒轉貼一則在PTT的文章，當中提到中壢分局對執法過當的員警依法處置，記過2次，讓他傻眼喊不然警察以後用「愛的小手」就好了。

▲「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血 新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對於「超商浩克」朱男在被制伏後，仍被員警對頭部抽打12下至爆血，引起網友質疑執法過當，中壢警分局20日晚間表示，案經召集重要幹部決議，有關員警除依法送辦外，另追究相關行政責任；該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並追究相關考核監督不周責任。

PTT網友轉貼相關消息，朱學恒則分享該篇文章截圖，「這什麼小啦，要不要以後規定用愛的小手拍拍健美冠軍制止他好了。」

對此許多網友留言，「（員警）根本在施暴殺人了！這樣敲會死人的」、「持武器攻擊頭部是很嚴重的刑事案」、「我一開始也是生氣的，就立刻去看影片確認，影片裡確實是執法過當」，還有網友說朱學恒身為公眾人物，應該看完所有資料後再評論，「不要只懂用情緒煽動」，「上銬以後再打人打到頭破血流，本身就是違法的。」

不過也有部分網友認為員警行為並無不妥，「他已經襲警了，若下一步是奪槍殺警呢」、「警察溫柔一點說太軟，太硬又執法過當，難伺候。」

事實上當時朱男已坐在門口被警方上銬，但員警仍對朱男頭部抽打12下。對此，中壢警分局局長唐嘉仁稱，員警使用警棍制止，後來朱男不斷挑釁，才導致員警情緒失控、過度使用強制力，將加強同仁執勤訓練，避免再度發生類似情況。