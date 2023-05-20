新北男跟團遊宜蘭「澳花瀑布」失聯　妻曝：下切後就沒再上來！

▲66歲游姓男子在澳花瀑布失蹤（圖／紫色微笑提供）

記者林彥臣／綜合報導

新北市的66歲游姓男子，20日跟隨旅行團到宜蘭縣南澳鄉「澳花瀑布」旅遊時失蹤。游男的妻子表示，丈夫下去後就沒再上來。現在警消人員已經連夜進行搜救。

宜蘭縣消防局於下午約1時45分接獲報案，澳花瀑布有一名遊客失蹤，當地派遣警消隊伍進山搜救。經過全力搜救，到了晚間9時仍然未能找到游男的下落，明天早上將持續擴大搜救行動。

根據《自由時報》報導，游男所屬旅行團約30多人，游男妻子表示，丈夫下切後就沒有再上來。