快訊／屏東飛龍瀑布山難！遇山洪爆發「傳5人溺斃」1人吊掛山壁

▲飛龍瀑布5月7日才有遊客溯溪落水受傷，不料事隔兩周，又傳出5人溺斃。（資料照／記者陳崑福翻攝）

記者柯沛辰／屏東報導

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日發生山難事件，傳出5人溺斃。一名林姓女子向警方報案，稱丈夫與朋友一行10人前往飛龍瀑布溯溪，但因雨造成溪水暴漲，丈夫打電話聯繫，稱有5人不幸溺斃。目前特搜人員趕抵救援，初步發現1人疑已身亡，另有4人遭沖走失蹤。

林姓女子20日下午4點58分向消防報案指出，丈夫在電話中告知，一行人前一晚入住大武綠色海洋山莊，清晨5點進入溯溪，不料傍晚發生意外，同行有4人失蹤，還有1人吊掛在山壁處，皆無生命跡象，而他與另外4人5人自行爬上峭壁，目前在現場待援。

消防隊獲報後，分別出動三地門分隊、特搜大隊、第一大隊、霧台分隊等15人前往搜救，傍晚5點半抵達大武村古人仁橋，沿隘寮北溪步行抵達飛龍瀑布，目視1人吊掛山壁、疑似死亡，另外4人遭溪水沖走失蹤，詳細情況尚待釐清。

事實上，中央氣象局20日下午3點多曾針對屏東縣三地門鄉、霧臺鄉發布大雷雨即時訊息，並發出災防告警訊息（國家級警報），提到屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大雷雨將持續至下午4時45分，須慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。