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與特教生交流一起麻糬　喪子馨生母心疼...角落拭淚

▲馨生人家屬與特教學生一起做麻糬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲馨生人家屬與特教學生一起做麻糬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「慢慢攪拌、用力搓…」，在溫柔的聲音中，馨生家屬與特殊教育學校的學生們一起完成手做麻糬。可愛造型的麻糬內餡包著芝麻或紅豆餡料，甜蜜蜜的感覺傳達活動中共同的溫暖及愛，溫暖在場每個人的心。

▲馨生人家屬與特教學生一起做麻糬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲馨生人家屬與特教學生一起做麻糬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

犯罪被害人保護協屏東分會主任委員梁應鐘希望透過彼此的勇氣互相激勵，發起與國立屏東特殊教育學校於5月18日合辦「迎向馨生點心工作坊」，邀請分會的馨生家屬與特教學生們攜手合作，完成好吃的手做麻糬。

屏東地檢署檢察長陳盈錦為幫大家加油打氣，到場為馨生人加油；他說，藉由傳達溫馨的意涵，在充滿愛的5月舉辦這麼有意義的活動，雖然在場大家生命中都帶有一些遺憾，但在這個場合中感受到滿滿的溫暖與愛，這是現今社會需要的重要價值。

特教學校校長許弘憲也說明雖然特教學生與馨生人在社會上是相對弱勢的族群，但透過雙方的合作，可知道彼此的存在，我們並不孤單。

有一位喪子的媽媽在活動過程中偷偷地在旁拭淚，她說:「她失去兒子只是心痛而已，而這些孩子們一出生就帶有缺陷，真的很難想像他們媽媽每天是怎麼面對的，『真的很心疼他們』」。

這次活動每位馨生家屬都很用心的幫特教孩子們製作麻糬，看他們細心的教孩子，呵護孩子不要受傷的過程，充分感受到彼此的愛；而孩子們天真無邪的笑容，溫暖了在場每個人的心，也鼓勵著大家碰到困境只要面帶笑容，一樣能開心度過。

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