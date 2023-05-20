5億高中生被帶往「很少去的地方」墜樓　陽台欄杆指紋藏貓膩

記者葉國吏／綜合報導

台中市賴姓高三男學生5月4日上午9點多，和26歲夏姓男子前往戶政所登記結婚，2個小時後，賴男竟從夏男10樓住家墜落送醫不治。根據了解，該處是夏男置產投資用，平常很少到該地居住，由於才剛登記後就到該處、賴男隨即又在此處墜樓，加上陽台欄杆又採集到賴男指紋，全案疑點重重尚待釐清。

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

夏應訊時透露，自己和賴完成登記後返回自己家中，自己騎了一上午車，決定洗個澡，洗澡前，他看見賴男獨自在客廳喝啤酒，可能是因為父親過世心情不佳，不料，他洗完出來就不見賴男了，沒想到賴已墜樓。

警方在夏男10樓住處內未發現有打鬥、血跡或是拖行跡象，陽台的欄杆上，則採到賴男手部和鞋子痕跡，賴男墜落處離大樓建築約3公尺，這些鑑識報告都已送交檢方。

▲台中夏姓男子涉嫌謀殺高三男生，賴男體內有無藥物反應，將是關鍵證據。（圖／ETtoday資料照）



根據自由時報報導，該住處登記在夏男擔任代書的父親名下，作為置產投資之用，所以一直沒有出租、也沒明顯裝潢，夏男本身也很少到該處。

令人起疑的是，夏男卻在跟賴男登記結婚後，就騎機車載賴男前往該處，2小時候又墜樓身亡。另外，警方也在陽台發現賴男指紋，全案疑點重重，尚待釐清。

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