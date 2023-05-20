　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億高中生被帶往「很少去的地方」墜樓　陽台欄杆指紋藏貓膩

記者葉國吏／綜合報導　

台中市賴姓高三男學生5月4日上午9點多，和26歲夏姓男子前往戶政所登記結婚，2個小時後，賴男竟從夏男10樓住家墜落送醫不治。根據了解，該處是夏男置產投資用，平常很少到該地居住，由於才剛登記後就到該處、賴男隨即又在此處墜樓，加上陽台欄杆又採集到賴男指紋，全案疑點重重尚待釐清。

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

夏應訊時透露，自己和賴完成登記後返回自己家中，自己騎了一上午車，決定洗個澡，洗澡前，他看見賴男獨自在客廳喝啤酒，可能是因為父親過世心情不佳，不料，他洗完出來就不見賴男了，沒想到賴已墜樓。

警方在夏男10樓住處內未發現有打鬥、血跡或是拖行跡象，陽台的欄杆上，則採到賴男手部和鞋子痕跡，賴男墜落處離大樓建築約3公尺，這些鑑識報告都已送交檢方。

▲台中夏姓男子涉嫌謀殺高三男生，賴男體內有無藥物反應，將是關鍵證據。（圖／ETtoday資料照）

根據自由時報報導，該住處登記在夏男擔任代書的父親名下，作為置產投資之用，所以一直沒有出租、也沒明顯裝潢，夏男本身也很少到該處。

令人起疑的是，夏男卻在跟賴男登記結婚後，就騎機車載賴男前往該處，2小時候又墜樓身亡。另外，警方也在陽台發現賴男指紋，全案疑點重重，尚待釐清。

 ● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
5億高中生亡　律師提「3問題」法院要釐清：結婚2小時也可繼承
5億高中生離奇墜樓　「30筆房產權狀」被鎖在嫌犯家中
颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲　熱如夏破36℃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

im.B詐騙驚傳「民進黨2大老」出席主嫌餐會　曾任院長跟部長

登記同婚就墜樓！　1狀況「5億高中生配偶」無繼承權

5億高中生被帶往「很少去的地方」墜樓　陽台欄杆指紋藏貓膩

5億高中生離奇墜樓　「30筆房產權狀」被鎖在嫌犯家中

里長夫婦下跪陳情「張惠妹太震」　收恐嚇信：你家死人！犯人慘了

5億高中生命案「檢討同婚制度」　美女律師怒嗆：搞錯方向！

快訊／新北1男爬「關渡橋拱柱」　警消緊急出動雲梯車升上勸說

5億高中生亡　律師提「3問題」法院要釐清：結婚2小時也可繼承

5億高中生「親爹偷吃被認證」！元配扮柯南蒐集DNA　一見結果怒告

鶯歌男霸佔頂樓還「持刀刺警察」　遭支援警力壓制逮捕

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

im.B詐騙驚傳「民進黨2大老」出席主嫌餐會　曾任院長跟部長

登記同婚就墜樓！　1狀況「5億高中生配偶」無繼承權

5億高中生被帶往「很少去的地方」墜樓　陽台欄杆指紋藏貓膩

5億高中生離奇墜樓　「30筆房產權狀」被鎖在嫌犯家中

里長夫婦下跪陳情「張惠妹太震」　收恐嚇信：你家死人！犯人慘了

5億高中生命案「檢討同婚制度」　美女律師怒嗆：搞錯方向！

快訊／新北1男爬「關渡橋拱柱」　警消緊急出動雲梯車升上勸說

5億高中生亡　律師提「3問題」法院要釐清：結婚2小時也可繼承

5億高中生「親爹偷吃被認證」！元配扮柯南蒐集DNA　一見結果怒告

鶯歌男霸佔頂樓還「持刀刺警察」　遭支援警力壓制逮捕

「油門當剎車」奪命！休息站路人被飆速撞飛　眾人卻質疑有陰謀

im.B詐騙驚傳「民進黨2大老」出席主嫌餐會　曾任院長跟部長

田宮「經典Wild One」化身雙人座電動車！最快2024年開去飆沙

19萬人報考！國中會考今登場　最後提醒看這「記得關手機」

登記同婚就墜樓！　1狀況「5億高中生配偶」無繼承權

5億高中生被帶往「很少去的地方」墜樓　陽台欄杆指紋藏貓膩

律師批黃國昌「沒證據亂噴」　酸他1天收7萬5抖內：一定都乾淨吧

5億高中生離奇墜樓　「30筆房產權狀」被鎖在嫌犯家中

里長夫婦下跪陳情「張惠妹太震」　收恐嚇信：你家死人！犯人慘了

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲　熱如夏破36℃

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

社會熱門新聞

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

律師點高中生「3問題」：2hrs也可繼承

高中生親爹偷吃！元配扮柯南蒐集DNA

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光

5億高中生墜亡！阿公前一天才火化

5億高中生10樓墜落身亡「欄杆上留鞋印」

高中生墜亡？禮儀社：遺體外觀完好

高大成曝高中生墜亡疑點！傷勢不合理

獨／5億高中生家屬：都是大人在造孽

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

5億高中生10F墜落亡超懸疑　未有骨折也沒血跡

高中男死因曝　結婚2證人路上隨機找的

更多熱門

相關新聞

5億高中生墜樓　30筆「房產權狀」全被鎖在事務所

5億高中生墜樓　30筆「房產權狀」全被鎖在事務所

台中賴姓男高三生擁5億不動產，日前和代書助理夏男登記結婚，2小時後墜樓亡，離奇的案件引起社會關注。根據了解，賴男擁有30筆房產，而且所有權狀都被鎖在夏家事務所，至今都不歸還。

5億高中生命案檢討同婚　美女律師開嗆

5億高中生命案檢討同婚　美女律師開嗆

律師點高中生「3問題」：2hrs也可繼承

律師點高中生「3問題」：2hrs也可繼承

高中生親爹偷吃！元配扮柯南蒐集DNA

高中生親爹偷吃！元配扮柯南蒐集DNA

獨／5億高中生家屬：都是大人在造孽

獨／5億高中生家屬：都是大人在造孽

關鍵字：

5億高中生

讀者迴響

熱門新聞

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

新北「超正檢察官」脫法袍！

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

律師點高中生「3問題」：2hrs也可繼承

高中生親爹偷吃！元配扮柯南蒐集DNA

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光

5億高中生墜亡！阿公前一天才火化

32歲抖音網紅鋸條插老婆雙眼　懊悔割腕自縊亡

詩亞提告《小姐不熙娣》Pag！患憂鬱症：抹黑讓我病情加重

5億高中生10樓墜落身亡「欄杆上留鞋印」

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面