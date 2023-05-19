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噁男私訊求拍自慰片！美女律師一招反制：當作幫你超渡

律師李怡貞。（圖／翻攝李怡貞臉書）

▲律師李怡貞性格直率，外型亮眼。（圖／翻攝李怡貞臉書）

圖文／CTWANT

敢惹律師，真是好大的勇氣！給外界直言不諱、作風嗆辣的美女律師李怡貞，今天（19日）在臉書上分享，自己平常會透過社群平台，收到許多網友的私訊，而會來敲她訊息的人，多半都是想來免費問法律問題。不過李怡貞今天供開了一則網友私訊，對方居然問李怡貞：「你可以自慰的方式弄成影片傳給我看好嗎！」等鹹濕的超白目要求，最後被李怡貞「公開回覆」，嗆辣到網友全笑噴。

李怡貞表示，因為平時追蹤她臉書的網友很多，一般遇到陌生無意義訊息，都會被篩掉，而最多私訊她的網友，多半是想免費問法律問題。而她最近收到一名白目網友私訊，對方明明跟李怡貞在素昧平生，但卻傳訊：「你可以自慰的方式弄成影片傳給我看好嗎！你的私密處用手弄濕看看好嗎！」

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李怡貞說，遇到這種私訊，還真的沒看過，她讚嘆這名趕來對她提出此要求的網友，「是烈士、是勇者」。她並發揮一貫嗆辣作風，回嗆對方：「你可以把你雞雞由下往後拉塞到屁眼裡，維持十秒拍成影片給我，OK，我就答應你的請求，但是生理期來會血流成河請見諒，就當作幫你超渡沒問題。」

網友看完李怡貞的回覆紛紛大笑，回應：「好猛喔，居然敢傳這種內容給具有深厚法律知識的律師，真是絕了」，也有人讚嘆：「李律師反過來要求他的太酷了，喬椅子坐等他的影片」、「害我笑噴！李律怎麼這麼機智有創意啊⋯⋯」。而有網友則提議，「不能吉下去嗎？」李怡貞則回覆，「我很忙捏」。

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