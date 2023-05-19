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大陸 大陸焦點 特派現場

砸14萬買金條！她寄存店家後想提貨　「老闆換人」下場慘了

（示意圖／pixabay）

▲女子購買金條寄存店家，事後卻遭店家告知無法提取。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸溫州市一名顏姓女子近日控訴，自己10多年前在溫州某百貨店「中國黃金」專櫃購買了100克金條，並寄存在該專櫃，不料今年4月底去專櫃提取時，卻被工作人員告知老闆換了，提取不了，只能按當時的購買價支付款項。對此，專櫃人員表示，寄存金條業務是前老闆遺留下來，他們不負責，需找商場服務台解決。

《溫州都市報》報導，顏女2012年跟家人逛銀泰世貿店，在「中國黃金」專櫃買了一條3000、4000元的金手鏈，同時在專櫃營業員的推銷下，又花了人民幣3萬3350元（約新台幣14萬元）購買100克重的投資金條並寄存專櫃，約定待用到時再提取，「我當時買金條，計劃給孩子結婚時用的，所以一直沒去提取」。

顏女士提供的《中國黃金投資金條交易憑證》顯示，在備註欄裡已寫明「款已付清，貨寄存在本專櫃，取貨時憑身份證取。」今年4月28日晚，顏女到銀泰世貿店「中國黃金」專櫃諮詢提取事宜，被工作人員告知專櫃已換老闆，且從未有過類似服務，需找商場服務台解決。

銀泰世貿店服務台工作人員也聯繫專櫃的原老闆，對方一開始說顏女寄存的金條已提取，後來又說沒找到交易憑證底單，不能提取金條，只能按當時的購買價3萬3350元支付款項。對此，顏女士拒絕接受，按15日上海黃金交易所99.99％黃金收盤價每克452.13元計算，她購買的100克金條已升值至4萬5213元（約新台幣19萬元）。

經過協商，原老闆同意支付顏女當時購買金條的金額3萬3350元，至於金條的升值部分，按5月12日金價計算，則由商場給顏女補償1萬1475元銀泰百貨儲值卡。不過，當事人強調，要就提取100克金條現貨，不然就以當前金價計算，換取同等額度的現金，對金條升值部分用儲值卡方式支付無法接受。

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