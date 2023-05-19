善心人士傳承長輩遺愛　捐贈救災器材守護消防員救災安全

▲善心人士捐出長輩手尾錢約37萬元，購買手提無線電、個人紅外線熱影像偵測儀、 救災用頭盔燈兼手電筒及固定架、消防員個裝專用背包，由消防局第三大隊長陳坤宗代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有感消防人員冒著生命危險在火場打拚，安全防護更為重要，善心人士捐出長輩手尾錢約37萬元，購買手提無線電7支、個人紅外線熱影像偵測儀7具、 救災用頭盔燈兼手電筒及固定架18組、消防員個裝專用背包13個，給台南市消防局第三大隊七股分隊警義消使用，由大隊長陳坤宗代表接受。

目前消防局有配給每位外勤救災人員１支個人無線電使用，當火場規模過大，為了不干擾搶救無線電指揮頻道，火場外圍水源車司機救災時必須使用兩個無線電頻道，此次捐贈之手提無線電補足給水源車司機及義消搶救時使用，即可兼顧現場指揮頻道與水源專用頻道之收發話連絡需求，大幅提高水源佈署效率與義消救災安全。

而Seek紅外線熱影像偵測儀可以讓即將進入火場的同仁觀察火場的煙流及相對溫度等危險徵兆。目前分隊原有6支，再加上本次捐贈的7支，總數達到分隊救災同仁都能有配發一支作為個人化裝備，可以大幅提升消防員救災安全、入室後也可以偵測提高搜救效率。

救災頭盔手電筒結合消防頭盔專用手電筒固定支架，可以牢牢固定在消防頭盔上，3000流明的大泛光照明，可大幅提高火警現場視野之清晰度與安全性。專用的個裝背包高達45公升的容量，讓消防員平時可預先將個人裝備全部先整理收納好，救災時可快速攜帶出發，提升出勤速度。

對於捐贈人的暖心義舉，消防局第三大隊陳坤宗大隊長表示，很感謝善心人士對我們第一線消防同仁的體貼與照顧，願意慷慨解囊，為消防同仁購置這批實用裝備，全面提升消防人員工作時的安全防護。對此拋磚引玉的善行義舉，表達最崇高的敬意與謝意，並期盼同仁能更積極加強提升各項救災技能，以提高民眾生命安全之保障，讓這批裝備能發揮最高效能。