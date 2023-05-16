22歲少婦分娩！產房外4男搶當「孩子爸爸」...真相曝光網全鼻酸

▲女子生產時竟有4個人搶當「爸爸」，原來背後藏洋蔥！（圖／達志影像／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大陸一名22歲女子到醫院生產，但當醫護人員問「產婦丈夫是誰」時，竟有4名男子都搶著自稱是「孩子的爹」，事件引起旁人側目，醫生、護理師們也都摸不著頭緒，不過真相曝光後卻讓大家全都感動哭了。

據陸媒報導，近期抖音有一則 影片 在網上不斷被轉發，事件是發生在2020年6月，但因故事太感人近期又被翻出流傳。故事主角是一位名為小趙的22歲懷孕少婦，當時她在家羊水突然破了，被家人送往醫院，準備分娩。

到醫院時小趙的丈夫遲遲未出現，不過產房外卻有4名男子守候，這4名男子沒有爭吵，只是緊張地為小趙祈禱。在經過7小時的宮縮後，小趙終於順利生產，當護理師走出產房詢問「產婦丈夫是誰」時，這4名男子卻都表示「自己是孩子爸爸」，甚至有一名男子聽到母子均安時感動哭了。

此狀況讓醫院人員摸不著頭緒，但也不方便問太多，旁人也開始議論紛紛。事後追問發現，其實這4名男子都不是小趙的丈夫，也不是孩子的父親，而是小趙丈夫的同事。原來，小趙的丈夫是一名盡責的消防員，卻在一週前的打火任務中殉職，4名男子為了照顧好兄弟的家人，覺得不能讓孩子沒有爸爸，於是決定成為孩子「乾爹」，才會在產房外陪產。影片在網路上瘋傳，網友大讚「溫暖」。

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