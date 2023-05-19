竹北中和街地下道淹水吞3車　驚悚畫面曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

桃竹苗地區受到大雷雨影響，部分路段傳出淹水災情，一名網友今日（19日）上午7時許在臉書發文提醒，「竹北市中和街地下道淹水，請用路人小心並繞道！」而在附上的照片中，只見3輛汽車被困在淹水的地下道中，水深逼近擋風玻璃下緣，現場已拉起封鎖線。

▲竹北中和街地下道淹水。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社，下同。）

原PO在臉書「新竹爆料公社」分享一張照片，表示「竹北市中和街地下道淹水，請用路人小心並繞道！」照片中，一共3輛汽車被困在地下道，中間1輛銀色轎車似乎開到比較深的區域，水差點淹過車窗，畫面十分驚險，而地下道對面也已經拉上黃色封鎖線示警。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友拍下香山元培的淹水情況。

文章公開之後，當地網友也紛紛留言回報自家附近的淹水狀況，「往香山高中地下道目前還是淹大水」、「昨夜的雨真的太大了」、「香山元培也是，真的好誇張」。

▼▲寶山鄉也有多處淹水。（圖／翻攝自Facebook／新竹縣政府消防局第二大隊寶山分隊，下同。）

此外，新竹縣寶山鄉也同樣受到大雨影響，新竹縣政府消防局第二大隊寶山分隊一早在臉書發文表示，「睡到一半收到雷雨警報，睡眼矇矓看著戶外雷電交加，聽著大雨拍打在窗戶的聲音，看來今天必然不是個平安夜了。果然先後收到車輛拋錨、淹水、路樹倒塌各種案件。」

寶山分隊提醒，目前寶山鄉三峰路二段、湳坑路及寶新路二段皆有收到積水、淹水的回報，高峰路（大崎公墓附近）目前有路樹倒塌，請民眾注意行車安全。

▼高峰路有路樹倒塌。