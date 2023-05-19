快訊／新竹元培街地下道淹水 香山高中緊急宣布停課 ▲元培街地下道淹水。（圖／翻攝臉書／蔡進龍） 記者葉國吏／綜合報導 桃竹苗地區整夜大雷雨轟炸，新竹縣市多地區傳出淹水災情，新竹市香山高級中學今早緊急宣布，因今日(5/19)因豪雨造成元培街地下道淹水，全校學生停課一日 [廣告]請繼續往下閱讀... 星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮 掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友 ET快訊 快訊／找到了！北市男登魚路古道失聯8天 尋獲遺體 爆發力驚人雷雨胞「不斷長出新的」 致災降雨路徑曝！比4年前劇 香港天王級造型師輕生亡！ 《宮心計》女星登門發現異樣 快訊／小琉球2潛客失聯整夜！ 尋獲已雙亡 快訊／雷雨帶卡住了！雨彈轟2縣市1小時 警戒區出爐 台灣首起空難「影視大亨」魂斷異鄉 起飛5分鐘離奇墜毀57死 台大醫：第4波新冠厲害！感染科醫也中鏢 流感夾擊嚴重度增30 快訊／郭正亮搶在「民進黨開鍘」前宣布退黨：君子絕交不口出惡言 快訊／郭正亮宣布退出民進黨 172字聲明曝光 雷雨炸新竹！竹北靠海1里「全村泡水裡」居民哀嚎 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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