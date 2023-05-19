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快訊／新竹元培街地下道淹水　香山高中緊急宣布停課

▲▼元培街地下道淹水。（圖／翻攝臉書／蔡進龍）
 
▲元培街地下道淹水。（圖／翻攝臉書／蔡進龍）
 
記者葉國吏／綜合報導　
 
桃竹苗地區整夜大雷雨轟炸，新竹縣市多地區傳出淹水災情，新竹市香山高級中學今早緊急宣布，因今日(5/19)因豪雨造成元培街地下道淹水，全校學生停課一日

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