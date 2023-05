台灣人搶贏世界富豪！27億成交「最貴在世藝術家名作」身分曝光

▲國巨董事長陳泰銘。(圖/記者林敬旻攝)



記者鄒鎮宇/綜合報導

英國公開出櫃的傳奇畫家、普普藝術大師霍克尼(David Hockney)的作品都以超高單價售出,更是全世界富豪爭搶收藏的名作,因此得到「最貴在世藝術家」的美稱。其名下最有名的作品《藝術家肖像(游泳池畔的兩個人)》,於2018年被神秘富豪以27.3億元搶下,經過4年才被發現,買家原來是國巨集團董事長陳泰銘。

霍克尼現年85歲,是一位公開的同志藝術家,在繪畫、攝影、設計等領域都有相當傑出的成就,最著名的《藝術家肖像(泳池與兩個人像)》〔Portrait of an Artist(Pool with Two Figures)〕於1972年創作,並於2018年11月15日在紐約曼哈頓一個拍賣會上被佳士得(Christie's)以約9030萬美元成交,打破在世藝術家作品的最高拍賣價紀錄。然而,這位神秘的買家過去4年都未現身。

根據藝術評論粉專「藝視 Art Market」指出,該作品直到今年才被得知,買主原來是國巨集團董事長陳泰銘,收藏單位為國巨基進會,預計之後會在英國倫敦的泰德美術館(Tate Modern)展出。

據了解,知名動畫《馬男波傑克》中,辦公室後方掛著的畫作,就是致敬《藝術家肖像(游泳池畔的兩個人)》一畫。