台灣人搶贏世界富豪！27億成交「最貴在世藝術家名作」身分曝光

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）
記者鄒鎮宇／綜合報導
英國公開出櫃的傳奇畫家、普普藝術大師霍克尼（David Hockney）的作品都以超高單價售出，更是全世界富豪爭搶收藏的名作，因此得到「最貴在世藝術家」的美稱。其名下最有名的作品《藝術家肖像（游泳池畔的兩個人）》，於2018年被神秘富豪以27.3億元搶下，經過4年才被發現，買家原來是國巨集團董事長陳泰銘。
這張2018年成交的David Hockney最貴作品27.3億台幣，原來是台灣大藏家陳泰銘買的，接下來會在泰德美術館展出。 能搶贏世界各大富豪，這算不算是台灣之光？！484離再現市場不遠了？由藝視 Art Market 發佈於 2023年5月17日 星期三[廣告]請繼續往下閱讀...
霍克尼現年85歲，是一位公開的同志藝術家，在繪畫、攝影、設計等領域都有相當傑出的成就，最著名的《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》〔Portrait of an Artist（Pool with Two Figures）〕於1972年創作，並於2018年11月15日在紐約曼哈頓一個拍賣會上被佳士得（Christie's）以約9030萬美元成交，打破在世藝術家作品的最高拍賣價紀錄。然而，這位神秘的買家過去4年都未現身。
根據藝術評論粉專「藝視 Art Market」指出，該作品直到今年才被得知，買主原來是國巨集團董事長陳泰銘，收藏單位為國巨基進會，預計之後會在英國倫敦的泰德美術館（Tate Modern）展出。
據了解，知名動畫《馬男波傑克》中，辦公室後方掛著的畫作，就是致敬《藝術家肖像（游泳池畔的兩個人）》一畫。
沒錯，就是馬男波傑克辦公室掛的那張⋯⋯ 《portrait of an artist(pool of two Figures)》是David Hockney 1972年的創作，遠遠早於馬男波傑克的影集創作時間，Hockney對許多流行文化的影響還是頗深，甚至深植了現在的迷因文化。 感謝泰銘哥讓呆丸郎驕傲，更感謝當年股市沙場上的烈士們，至少David Hockney真的是目前在世最屌的藝術家。由藝視 Art Market 發佈於 2023年5月17日 星期三
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