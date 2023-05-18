台灣人搶贏世界富豪！27億成交「最貴在世藝術家名作」身分曝光

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

英國公開出櫃的傳奇畫家、普普藝術大師霍克尼（David Hockney）的作品都以超高單價售出，更是全世界富豪爭搶收藏的名作，因此得到「最貴在世藝術家」的美稱。其名下最有名的作品《藝術家肖像（游泳池畔的兩個人）》，於2018年被神秘富豪以27.3億元搶下，經過4年才被發現，買家原來是國巨集團董事長陳泰銘。

霍克尼現年85歲，是一位公開的同志藝術家，在繪畫、攝影、設計等領域都有相當傑出的成就，最著名的《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》〔Portrait of an Artist（Pool with Two Figures）〕於1972年創作，並於2018年11月15日在紐約曼哈頓一個拍賣會上被佳士得（Christie's）以約9030萬美元成交，打破在世藝術家作品的最高拍賣價紀錄。然而，這位神秘的買家過去4年都未現身。

根據藝術評論粉專「藝視 Art Market」指出，該作品直到今年才被得知，買主原來是國巨集團董事長陳泰銘，收藏單位為國巨基進會，預計之後會在英國倫敦的泰德美術館（Tate Modern）展出。

據了解，知名動畫《馬男波傑克》中，辦公室後方掛著的畫作，就是致敬《藝術家肖像（游泳池畔的兩個人）》一畫。