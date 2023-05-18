把關市民行的安全　桃園議員魏筠要求市府加設行人庇護島

▲把關桃園「行」的安全，市議員魏筠要求市府交通改善。（圖／市議會網站）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員魏筠18日於市議會市政總質詢，關注交通議題指出，去（111）年12月於中壢區吉林路及文中路二段路口發生內定國小女童車禍案，事件過後市府提出行穿線退縮、中間分隔島加設行人庇護島等交通改善措施，以解決該路口因路樹茂密而過於黑暗、行人穿越道緊鄰路口導致右轉車輛來不及閃避等問題，魏筠要求市府加強改善進度。

交通局長張新福說明，本案行穿線退縮工程要先移植中央分隔島的路樹，路樹移植後打除分隔島，原道路兩側的人行道也要調整，目前工務局已進場施作，養護一周過後，交通局就能進行穿線退縮作業。

魏筠進一步指出，火車站周圍走路的行人很多，但內壢後火車站莊敬路無行人道，中壢後火車站健行路也因鐵路地下化工程，附近有很多工地，行人寸步難行，建議市府於火車站周邊使用率高的路口規劃設置人行道；另元智大學後門，該區屬於私人用地，但許多學生也反映行人道過於狹小，希望市府針對私人機構，也能協助整合意見予以改善。

張善政表示，人行道是桃園幾個都會區普遍性的問題，近期市府從學校附近開始改善，保障學童安全，中長期會從都市計畫著手，檢討路口及人行道設計，以實現人行道翻倍的政見為目標；另針對工地的部分，只要捷運施工進度容許，會依照施工進度調整範圍，能退縮會盡量退縮。

魏筠強調，許多民眾陳情反映，有部分人行道鋪磚方式與機車停車格相似，易使人混淆，建議市府盤點改善，減少民眾不便。交通局長張新福說明，早期區公所為了讓人行道停放機車方便，鋪磚方式設計為機車格，後來法規改變，但鋪磚沒有因應調整，交通局會通知各區公所改正。

魏筠也詢問有關改善機車待轉區、實施車向分流、廣設電動機車換電站等落實進度。交通局長張新福說明，有些路口因空間有限，導致機車待轉區猶如待撞區，市府針對空間不足以設置機車待轉區的路口，改設機車左轉專用道，使內側車道有機車及汽車左轉專用道，解決兩段式待轉區設計不良的問題，另關於機車兩段式左轉是否廢除的討論，市府會個案檢討；而汽機車車向分流的部分，會實施於車流量較大的路段，讓直行車靠內側、右轉車靠外側。