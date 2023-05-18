紅牌重機停北宜…鑰匙沒拔被騎走！怪賊「以車換車」手法曝

▲黃男重機停在路邊，被陌生男子直接騎走了，警方在淡水找到該車。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市一名34歲黃男，18日上午10時許將他的紅牌重機停在坪林區北宜路8段旁，未料，有名男子趁黃民鑰匙未拔，直接騎走，黃男憤而報警，並且上網發文尋求協助。警方調閱監視器，在淡水區北新路3段找到該車，目前已鎖定29歲胡男積極查緝到案中。

新店警方今天上午10時許接獲黃姓男子報案，黃男表示機車停放在坪林區北宜公路8段路邊，因鑰匙未拔，遭人徒手發動竊取駛離，隨後有熱心民眾在北宜公路上拍到竊賊騎車快速奔馳身影，上傳到臉書「北宜公路追焦版」協尋。

警方獲報擴大調閱監視器，發現該輛紅牌重型機車在今天上午11時38分，行經淡水區北新路3段附近，淡水警分局在淡水區南平發現並尋獲遭棄置路邊的重機。

警追查，偷車賊是「以車換車」方式，15日凌晨3時許在淡水區中山北路3段一間重車租賃公司竊取黃牌重型機車，今天騎著贓車到坪林區北宜公路8段後，再竊取黃男所有的紅牌重型機車，從坪林一路騎約40公里至淡水區棄置。

新店警分局坪林分駐所獲報後，在北宜公路8段發現遭棄置的黃牌重型機車，通知新店偵查隊鑑識人員進行採證，並通知黃牌重型機車車主到分駐所認領辦理撤尋發還，警方目前已鎖定偷車賊身分為29歲胡姓男子。

▲胡姓男子偷走一輛黃牌重型機車，從淡水直奔坪林區北宜公路，今天再從坪林偷走一輛紅牌重型機車騎回淡水，騎完即隨地棄置，警方已鎖定竊賊胡男追緝中。。（圖／記者戴上容翻攝）