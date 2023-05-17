快訊／淡水河岸驚見女浮屍！長髮黑衣+牛仔褲　渡船頭打撈上岸

▲ 淡水河岸驚見一具女性長髮浮屍 。（圖／記者戴上容翻攝）
記者戴上容／新北報導
新北市淡水區中正路近紅毛城河岸驚見一具長髮女浮屍！今天上午5時許，晨起民眾報案，淡水區紅毛城河岸見到一具女性浮屍，警消獲報到場，在淡水渡船頭售票處將該遺體打撈上岸，死者身分不詳，特徵為女性長髮，身穿黑色上衣、綠色外套、牛仔褲及球鞋，外觀無外力造成傷勢，詳情仍待調查。
警方表示，後續將採集死者指紋，持續比對失蹤人口特徵釐清真實身分，遺體將移至板橋殯儀館，另報請士林地檢署刑事相驗。
▲ 淡水河岸驚見一具女性長髮浮屍 。（圖／記者戴上容翻攝）
記者戴上容／新北報導
新北市淡水區中正路近紅毛城河岸驚見一具長髮女浮屍！今天上午5時許，晨起民眾報案，淡水區紅毛城河岸見到一具女性浮屍，警消獲報到場，在淡水渡船頭售票處將該遺體打撈上岸，死者身分不詳，特徵為女性長髮，身穿黑色上衣、綠色外套、牛仔褲及球鞋，外觀無外力造成傷勢，詳情仍待調查。
警方表示，後續將採集死者指紋，持續比對失蹤人口特徵釐清真實身分，遺體將移至板橋殯儀館，另報請士林地檢署刑事相驗。
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