快訊／淡水河岸驚見女浮屍！長髮黑衣+牛仔褲　渡船頭打撈上岸

新北市新莊區大漢溪，14日下午4時許，有運動民眾發現新月橋下疑有人卡在岸邊石縫，嚇得他趕緊通報110，警消到場將他拉出石縫，已無生命徵象，初步研判身份為向姓50多歲男子，無明顯外傷，死亡時間約10天，面部腐爛嚴重，臉部特徵已無法辨識，將儘速聯繫家屬，詳細死因待警方調查。