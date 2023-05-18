高壓電設備爆炸？弘光科大全校無預警停電2.5hr　台電曝原因

▲台電地下開關箱故障，弘光科大今天上午無預警停電。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中弘光科技大學18日上午第二節課接近尾聲時，無預警大停電，教室一片暗，師生傻眼。校方也緊急公告通知師生，日間部改線上教學或是擇日補課，夜間部改遠距教學。外傳，停電係因高壓電設備爆炸，對此台電表示，停電原因為「地下線路開關箱」故障，沒有爆炸，9點57分停電，共有482戶受影響，其中包括弘光科大，經過搶修後，在12點48分已經全數復電。

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▲弘光科大今天無預警停電，校方緊急改上課方式。（圖／民眾提供）



台電表示，因為地下線路開關箱故障，9點57分台灣大道六段一帶發生停電，共有482戶受影響，搶修後到10點19分，除了弘光科大外的481戶都復電，中午12點48分，弘光科大復電、全部復電完成。

弘光科大指出，昨天中午發現台電高壓電變電箱有異常聲音，通知台電公司來檢修，台電告知要備料及備工，預計19日（星期五）維修，為此，公告19日全校改停班、遠距教學，未料今天早上10點台電設備故障跳電停電。

因學校停電，弘光科大宣布，今天日間部課程若無法授課時，可由老師視情況彈性安排後續上課方式與進度。進修部課程，不到校上課，請任課老師以遠距教學上課（Microsoft Teams）為原則。如有特殊情形，老師可視情況彈性安排後續上課方式與進度。