斥資20億！大直「NOKE忠泰樂生活」試營運突跳電　疑天氣太熱機房不堪負荷

記者李薇／台北報導

斥資20億的大直「NOKE忠泰樂生活」6日突然發生大停電，商場人潮滿滿卻黑壓壓一片，僅有窗戶透進的光線，有不少人潮先行走出商場；對於停電原因，官方也表示，目前初步判斷是因為天氣太熱，機房不堪負荷所致，目前已經恢復供電，並立刻進行維修。

▲NOKE忠泰樂生活4月29日試營運。（圖／記者謝婷婷攝）



位於大直的「NOKE忠泰樂生活」以質感生活為亮點，打造新的百貨商場，從4月29日開始試營運至今才約8天，就驚傳停電事故，歷經10分鐘才又恢復正常，現場有顧客摸黑逛街，商場也幫民眾進行疏散，目前已經正常營運。

▲NOKE忠泰樂生活6日驚傳跳電。（圖／記者謝婷婷攝）



對於這次停電狀況，官方也表示，經判斷應該是天氣炎熱，發電機過度超載，導致跳電，已經馬上請專業機電人士處理，是突發狀況，未來不期望再發生同樣的事故。

▲NOKE忠泰樂生活目前已經恢復正常營運。（圖／記者謝婷婷攝）



「NOKE忠泰樂生活」斥資20億打造，超大7000坪的商場空間，總共有8層樓高、95個品牌進駐，其中，17個品牌更是全台獨家，還有滑冰場、滑雪練習場等等，光是這兩個設施，就需要龐大的供電量，加上假日人潮眾多，恆溫涼爽狀態不易維持，才引發事故。