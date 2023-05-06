　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

斥資20億！大直「NOKE忠泰樂生活」試營運突跳電　疑天氣太熱機房不堪負荷

記者李薇／台北報導

斥資20億的大直「NOKE忠泰樂生活」6日突然發生大停電，商場人潮滿滿卻黑壓壓一片，僅有窗戶透進的光線，有不少人潮先行走出商場；對於停電原因，官方也表示，目前初步判斷是因為天氣太熱，機房不堪負荷所致，目前已經恢復供電，並立刻進行維修。

▲NOKE忠泰樂生活,大直百貨公司。（圖／記者謝婷婷攝）

▲NOKE忠泰樂生活4月29日試營運。（圖／記者謝婷婷攝）

位於大直的「NOKE忠泰樂生活」以質感生活為亮點，打造新的百貨商場，從4月29日開始試營運至今才約8天，就驚傳停電事故，歷經10分鐘才又恢復正常，現場有顧客摸黑逛街，商場也幫民眾進行疏散，目前已經正常營運。

▲NOKE忠泰樂生活,大直百貨公司。（圖／記者謝婷婷攝）

▲NOKE忠泰樂生活6日驚傳跳電。（圖／記者謝婷婷攝）

對於這次停電狀況，官方也表示，經判斷應該是天氣炎熱，發電機過度超載，導致跳電，已經馬上請專業機電人士處理，是突發狀況，未來不期望再發生同樣的事故。

▲NOKE忠泰樂生活,大直百貨公司。（圖／記者謝婷婷攝）

▲NOKE忠泰樂生活目前已經恢復正常營運。（圖／記者謝婷婷攝）

「NOKE忠泰樂生活」斥資20億打造，超大7000坪的商場空間，總共有8層樓高、95個品牌進駐，其中，17個品牌更是全台獨家，還有滑冰場、滑雪練習場等等，光是這兩個設施，就需要龐大的供電量，加上假日人潮眾多，恆溫涼爽狀態不易維持，才引發事故。

►身邊有人暗戀你嗎？超準心測選一張圖片就能精細剖析

►你心裡最害怕的是什麼？這張圖第一眼看到的東西，能深扒內心恐懼

►分手只能當仇人三大星座！TOP 1超會記仇，不只要斷絕往來、還可能挾怨報復

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
初合體林襄應援！李多慧讚：真的很可愛
首波梅雨鋒夜襲！一圖看「雷雨彈轟炸區」
乘客來不及上機！　地勤「穿高跟鞋、扛行李」狂奔畫面曝
鳳梨急致電道歉！　發文怒了：你們玩過頭
LIVE／等了70年！查爾斯三世加冕典禮將登場　現場擠爆
林襄、李多慧終於合體！　2人緊貼合照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

妳的另一半是暖男嗎？4款戒指直覺選出最愛，精準解析伴侶個性！

Jennie美國Coachella辣爆！粉紅馬甲左右開洞　美胸放送超性感

怎麼寫出「含金量履歷」讓HR有記憶點？一份簡歷通發、內容像小論文都NG

「脫韁野馬」泫雅毛衣短到南半球快掉出來！超危險穿搭讓粉絲辣到噴血

47歲崔智友根本「不老女神」！比21年前《冬季戀歌》還顯嫩太狂

42歲張柏芝生三胎頭髮也超濃密的5個Tips：視狀態選髮品、洗頭水溫不過高

金泰希簡直「人間仙女」！43歲肌膚白皙零細紋超狂　網友：空氣有防腐劑嗎？

「賭王千金」何超蓮深V蕾絲白紗美成仙！73歲「婚紗女王」特別為她量身訂製

花香、果香一次滿足！　最新「玫瑰莓果麵包、鬆餅」超商限定吃

斥資20億！大直「NOKE忠泰樂生活」試營運突跳電　疑天氣太熱機房不堪負荷

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

22歲男路口翹孤輪直衝　下秒慘自摔狠撞名車！

行車糾紛竟叫黑道支援！　6煞逼喝10瓶藥酒＋圍毆

目睹騎士「轉彎未讓行人」　他見警秒追上炸魔性笑聲

阿KEN張立東掉水裡要救誰　李多慧評分兩男...講不出話XD

花香、果香一次滿足！　最新「玫瑰莓果麵包、鬆餅」超商限定吃

斥資20億！大直「NOKE忠泰樂生活」試營運突跳電　疑天氣太熱機房不堪負荷

毒莓果風暴擴大！　好市多：即起開放3款科克蘭冷凍莓果退貨

能寄杯、換冷熱！　超商「美式、拿鐵買6送6」今天限時搶

冷凍莓果全面回收！好市多新聲明怒了：已賣很久，過去無致A肝案例

好康大方送！直播小天后超A女神泡泡兒母親節開跑

全家超商限定！買東購.慈濟「蔬食餐盒」登錄抽提貨券

媽咪到底愛什麼？母親節禮物不踩雷的3大提案

報稅季想省錢！清潔日用夯品、尿布、濕紙巾　限時5折起快補貨

台灣美食紅到海外！第一款沖泡式非油炸麵獲國際食品大獎

「閉鎖型」法人搶買　台中擠一波豪宅交易量

快訊／查爾斯三世「加冕典禮」正式登場　身穿皇家國袍踏入西敏寺

國中畢業才165！章廣辰「抽高21cm」成模特兒　曝3秘訣：方法很簡單

家具當垃圾丟了！清潔隊員驚見...櫃子裡藏8萬現鈔　立即歸還

早無規劃「挺侯大會」　藍委憂變「拚場」無助國民黨整合

陸男童站購物車上　媽媽用力一拉摔落「頭撞地沒反應」

花香、果香一次滿足！　最新「玫瑰莓果麵包、鬆餅」超商限定吃

陳美鳳擁5億身家「不追求名牌」！　穿200元白T氣場輾壓：女人要有骨氣

「心馨傳情」X Tabe札哈木樂原市集登場　黃偉哲盼札哈木樂原順利完工

國民黨南台灣鐵三角廟口開講　謝龍介表態...力挺侯友宜出線

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

消費熱門新聞

超商今天美式、拿鐵買6送6！

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

冷凍莓果要全面回收！好市多最新聲明

斥資20億！NOKE忠泰樂生活跳電

第一款沖泡非油炸麵獲國際食品獎

缺蛋危機補充蛋白質的族群怎麼辦

好市多即起開放3款科克蘭冷凍莓果退貨

中醫師研發好喝又好瘦取代手搖飲

全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶、卡士達、巧克力

超商今天「大杯美式、拿鐵買3送3」

SUBWAY星絕配造福選擇障礙患者

直播小天后超A女神泡泡兒母親節開跑

買東購.慈濟「蔬食餐盒」抽提貨券

超商網羅最新「6款冰品」開吃了

更多熱門

相關新聞

即／高雄鳳山大停電！1607戶受影響

即／高雄鳳山大停電！1607戶受影響

高雄鳳山五甲一帶今（2日）晚間驚傳停電，多處道路陷入一片漆黑。台電表示，2日18時46分因配電線路事故造成高雄市前鎮區崗山南街、鳳山區保泰路、善美路附近一帶計1607戶停電，目前派員搶修已於19時50分復電602戶，尚有1005戶搶修中，預計22時復電。

央行「緊箍咒」發威　基湖路7000萬豪宅全年僅1筆成交

央行「緊箍咒」發威　基湖路7000萬豪宅全年僅1筆成交

搶逛大直NOKE忠泰

搶逛大直NOKE忠泰

大直新商場搶先曝光！　董座爺曝國際級冰宮為「孫女們」打造

大直新商場搶先曝光！　董座爺曝國際級冰宮為「孫女們」打造

高雄巨蛋商圈停電9hrs　陳其邁喊話台電

高雄巨蛋商圈停電9hrs　陳其邁喊話台電

關鍵字：

NOKE忠泰大直停電

讀者迴響

熱門新聞

即／店員遭虐墜樓　全家總公司：解約加盟主

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下毒　一個月送醫3次

王思佳爆拿假包「超嗆8字發聲了」！

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

超商今天美式、拿鐵買6送6！

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

即／自小客撞3機車　1騎士死亡

工人遭浪犬咬傷大復仇　虐殺4幼犬

趁妻子懷孕出軌！男星毀10年「憔悴現況曝光」

今立夏！命理師曝「3大生肖」財旺到發熱

超商店員慘死　點開Google評論「滿滿1星負評」

妹子高調曬「Gucci數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

警專女學生偷摸男友遭瘋傳　校方證實了

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

更多

最夯影音

更多
Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD
王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面