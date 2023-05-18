　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家屬打開遺書冷言「幼稚、寫給誰看？」　他看見死者離開原因

▲▼ 小房間,雅房,臥室,房間,租屋。（圖／CFP）

▲在特殊清掃現場，他看見了死者的孤獨。（圖／CFP）

文／盧拉拉
摘自／尖端出版《我是人生整理師

恣意散落的紙張中，僅有一張對折再對折，是用各色筆寫的遺書，我趕緊交予亡者的家人；但他們看了便揉成一團丟至垃圾袋說：「幼稚，以為自己是小孩嗎？分段還用不同顏色，寫給誰看？」表情、語氣沒有絲毫不捨，沒有強掩悲傷，只有輕蔑，彷彿只是旁觀者。

我不禁光火地問：「你多久沒見到你兒子了？」亡者的母親喊：「他當完兵就離開家，早就沒感情了，要不是警察通知才不願意來。生他養他那麼多年，剩下的錢報答我們也是應該的，其他我不想管啦。」此刻，彷彿能理解他為何離開，沒有愛的地方，能否稱為家？

[廣告]請繼續往下閱讀...

我回去現場。在不起眼的角落找到照片，是一隻沒了中指的手。傷口從中指根部開始撕裂至接近腕底。腫脹的手、黑色的縫線、暗紅的血跡，殘缺的人生。「病痛都好了，傷口不會痛了。」我暗暗低語。

我轉身將被揉成一團的遺書打開，歪斜的筆跡，五顏六色的字，每一個段落，是每一個落在亡者身上的重擔。

扭曲的字跡，破碎的心，殘缺的手，沒有未來的人生，在絕望下，走上了極端，如果真的有人關心，或許可挽回，只是，這個人，在他的生命中⋯⋯「從缺」。

▲▼我是人生整理師：死亡清掃X遺物整理X囤積歸納。（圖／尖端出版）

★本文摘自尖端出版《我是人生整理師：死亡清掃X遺物整理X囤積歸納》，作者盧拉拉，踏足生死領域多年。始終堅信清潔目的不只是恢復現場潔淨，更是陪伴家屬走出悲傷遺憾的場景。目前從事社會企業，幫助遭遇困境的人回歸社會，並為社會盡一份心力。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
家屬打開遺書冷言「幼稚，寫給誰看？」　他看見死者離開原因
林園廠外洩丙烯5000噸　中油說話了
快訊／國道3號翻覆車禍　駕駛「無呼吸心跳」
快訊／高雄鳳山95盞路燈停電　議員：每逢天熱就不亮
全台最有錢YTR怒了！　開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警
醫示警1現象：快把口罩戴回來
梅雨何時來？　專家看到「有颱風破壞」可能空梅
獨／亞航故障「送客住漢來＋包三餐」　網酸：廉航比精品航空大氣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家屬打開遺書冷言「幼稚、寫給誰看？」　他看見死者離開原因

「塑膠襯墊、泡殼」納為應回收廢棄物！估影響5000家業者

快訊／高雄鳳山95盞路燈停電　議員：每逢天熱就不亮

林園廠外洩丙烯5000噸　中油駁是內漏：將停爐全面檢修

外送員遇「內線右轉」慘被擊落！三寶婦下車嗆：沒看我打方向燈？

梅雨何時來？專家看到「有颱風破壞」可能空梅

獨／亞航故障「送客住漢來＋包三餐」　網酸爆：廉航比精品航空大氣

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警1現象：快把口罩戴回來

台灣人搶贏世界富豪！27億成交「最貴在世藝術家名作」身分曝光

總統褒揚令表揚朱銘　美術館推進文化部「臺灣品牌團隊」成遺願

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

家屬打開遺書冷言「幼稚、寫給誰看？」　他看見死者離開原因

「塑膠襯墊、泡殼」納為應回收廢棄物！估影響5000家業者

快訊／高雄鳳山95盞路燈停電　議員：每逢天熱就不亮

林園廠外洩丙烯5000噸　中油駁是內漏：將停爐全面檢修

外送員遇「內線右轉」慘被擊落！三寶婦下車嗆：沒看我打方向燈？

梅雨何時來？專家看到「有颱風破壞」可能空梅

獨／亞航故障「送客住漢來＋包三餐」　網酸爆：廉航比精品航空大氣

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警1現象：快把口罩戴回來

台灣人搶贏世界富豪！27億成交「最貴在世藝術家名作」身分曝光

總統褒揚令表揚朱銘　美術館推進文化部「臺灣品牌團隊」成遺願

「楊晉豪的保送更重要！」林泓育：整個氣場不一樣

「蠻牛」傳奇將落幕！納達爾宣布明年是最後一年

G-SHOCK代表作型號躍上紀念錶帶　經典方錶送圓錶圈玩「變臉」

極簡控愛牌Jil Sander賣咖啡！京都全白色系限時「書報亭」必朝聖

家屬打開遺書冷言「幼稚、寫給誰看？」　他看見死者離開原因

嬰兒鼻塞哭鬧難眠！醫點出「吸鼻器」使用時機：出現2症狀需停用

阿翔6歲女被同學姐批「長得很醜」　真實想法讓媽超欣慰

藍寅倫歸隊沒多久又被砸　曾總回報傷況

「塑膠襯墊、泡殼」納為應回收廢棄物！估影響5000家業者

台南機車巷內失控「撞進幼兒園」　騎士重創送醫

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

生活熱門新聞

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

鋒面已到家門口！今越晚雨越大

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

咖啡廳停止營業！負責人道歉求放過

「5星座」2023下半年感情運超旺！

韓國扁筷超難用！「特殊設計2原因」曝光

今變天！　大雨、強風、雷擊要來了

驚見颱風排排站　今年梅雨不太妙

新冠反撲！　醫：門診爆炸、住院增1倍

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

飛東京2250元！今20:00開賣

更多熱門

相關新聞

還活著就腐壞⋯他嘆：人也是生鮮

還活著就腐壞⋯他嘆：人也是生鮮

他那句「她還活著就已經開始腐壞」的話卻深深震撼了我，只是，我有著不同於他的另一種詮釋。某種角度來說，人也是一種生鮮物體，不只是身體會失去鮮度，就連我們的精神也很容易枯萎、腐壞。遇到不如意或煩心的事情時，精神很容易就會萎靡不振，失去活力。

特殊清掃死亡現場20年！首次遇家屬幫忙

特殊清掃死亡現場20年！首次遇家屬幫忙

給家屬再進房間勇氣！台版遺物整理師揭辛酸內幕

給家屬再進房間勇氣！台版遺物整理師揭辛酸內幕

他只做過一份工作　清掃死亡現場

他只做過一份工作　清掃死亡現場

關鍵字：

盧拉拉特殊清掃

讀者迴響

熱門新聞

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

官兵裸上身「榨汁」超嗨　八軍團說話了

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

快訊／《半澤直樹》男星倒臥家中「媽媽身亡」！1死1昏迷

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

女大生實習生慘爆頭沒命　烘焙公司今照常營業

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

鋒面已到家門口！今越晚雨越大

快訊／《半澤》男星父親身亡！雙親離世　演藝工作緊急喊卡

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面