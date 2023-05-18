家屬打開遺書冷言「幼稚，寫給誰看？」　他看見死者離開原因

▲在特殊清掃現場，他看見了死者的孤獨。（圖／CFP）

文／盧拉拉

摘自／尖端出版《我是人生整理師》

恣意散落的紙張中，僅有一張對折再對折，是用各色筆寫的遺書，我趕緊交予亡者的家人；但他們看了便揉成一團丟至垃圾袋說：「幼稚，以為自己是小孩嗎？分段還用不同顏色，寫給誰看？」表情、語氣沒有絲毫不捨，沒有強掩悲傷，只有輕蔑，彷彿只是旁觀者。

我不禁光火地問：「你多久沒見到你兒子了？」亡者的母親喊：「他當完兵就離開家，早就沒感情了，要不是警察通知才不願意來。生他養他那麼多年，剩下的錢報答我們也是應該的，其他我不想管啦。」此刻，彷彿能理解他為何離開，沒有愛的地方，能否稱為家？

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我回去現場。在不起眼的角落找到照片，是一隻沒了中指的手。傷口從中指根部開始撕裂至接近腕底。腫脹的手、黑色的縫線、暗紅的血跡，殘缺的人生。「病痛都好了，傷口不會痛了。」我暗暗低語。

我轉身將被揉成一團的遺書打開，歪斜的筆跡，五顏六色的字，每一個段落，是每一個落在亡者身上的重擔。

扭曲的字跡，破碎的心，殘缺的手，沒有未來的人生，在絕望下，走上了極端，如果真的有人關心，或許可挽回，只是，這個人，在他的生命中⋯⋯「從缺」。

★本文摘自尖端出版《我是人生整理師：死亡清掃X遺物整理X囤積歸納》，作者盧拉拉，踏足生死領域多年。始終堅信清潔目的不只是恢復現場潔淨，更是陪伴家屬走出悲傷遺憾的場景。目前從事社會企業，幫助遭遇困境的人回歸社會，並為社會盡一份心力。

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