恐怖！高雄工人跌倒撞傷頭　送醫驚見「眼睛流出一坨泡泡」

▲空氣跑入男子的眼瞼、眼結膜而形成的局部氣腫。（圖／李念融醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名賴姓工人意外跌倒撞傷頭部，他被緊急送到急診，醫師檢查一看，發現男子的眼瞼出現一大坨泡泡狀，讓醫師嚇了一跳，經安排檢查後，發現因外傷導致氣體跑到上眼瞼，形成眼窩氣腫的罕見現象，所幸在緊急治療後沒有大礙，當日就順利返家。

收治案例的阮綜合醫院急診科醫師李念融表示，這名63歲賴姓男子在去年2月於工地工作時，不慎跌倒撞傷額頭、眼眶，除了覺得傷部有紅、腫、熱、痛感之外，眼睛活動也受限，出現複視的情形，更覺得有異物感壓住他的眼球。

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▲阮綜合醫院急診科醫師李念融。（圖／記者許宥孺攝）

李念融說，當時檢查這名男子的眼睛，發現他的左眼瞼出現泡泡狀的異常外觀，由於狀況非常罕見，一時也無法即時確認是什麼原因造成，因此替賴姓男子安排一系列的檢查，最後透過電腦斷層掃描，發現有空氣跑入男子的上眼瞼、結膜，合併眼窩骨折導致眼睛壓迫，形成眼窩氣腫的現象。

李念融指出，結膜是覆蓋著上眼瞼、內眼瞼和角膜的半透明構造，空氣跑入後會明顯出現外觀異常，眼科團隊最後是用針戳破泡泡引流氣體，來替男子的眼部減壓，經過緊急治療後，男子當日就順利返家。後來男子到眼科回診，發現視力並未因此受損，且男子原本左眼視力就較差，平日都是靠右眼看東西，可說是不幸中的大幸。

▲醫療團隊以針戳破泡泡引流氣體，男子當日就順利返家。（圖／李念融醫師提供）

李念融提醒，眼睛若出現疼痛、複視情況，務必儘快就醫，代表眼球可能跑入外來物，可能造成眼球感染、視力受損、眼睛活動受限。