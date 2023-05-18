售價超過AirPods 3！蘋果「透明耳機」官網上架

▲Beats Studio Buds +。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果最新的全透明耳機Beats Studio Buds +未上市就已經引起許多討論，而現在蘋果也在官網上架這款新品，不過尚未正式開賣，售價為新台幣5,990元，價格已經超越AirPods 3。除了透明色之外，也提供黑金、象牙白的選項。

根據蘋果官方資訊，Beats Studio Buds + 採用專屬原音平台，將震撼且均衡的音質盡收於精巧的設計中。重新設計的原音透氣功能提高音頻精準度並可舒緩壓力，全天佩戴更加舒適。雙邊耳機皆配備雙層電能切換器，可以提供更準確渾厚的低音。

只要輕觸按鈕，即可在兩種動態聆聽模式之間切換，選擇要將世界阻絕於外或沉浸其中。主動降噪功能 (ANC) 依個人貼合度進行調整，消除非必要的外部噪音。可輕鬆切換成通透模式，讓你聽見周遭環境的聲音。

電池續航力最長可達 36 小時，充電盒 27 小時 +、耳機最長可達 9 小時，隨時可將 Beats Studio Buds + 帶著走。發現電力不足，透過 Fast Fuel 閃充技術充電 5 分鐘，即可提供 1 小時的額外播放時間。

Beats Studio Buds + 提供一系列豐富的 Apple 和 Android 功能，包括一鍵配對、和「尋找」或「尋找我的裝置」。