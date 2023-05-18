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連江縣長赴陸洽商「新四通」　綠批畫大餅：為貪腐利益鋪路？

▲▼王忠銘近日透過臉書報告「新四通」洽商內容。（圖／翻攝自Facebook／王忠銘）

▲王忠銘近日透過臉書報告「新四通」洽商內容。（圖／翻攝自Facebook／王忠銘，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

連江縣長王忠銘、國民黨立委陳雪生近日前往中國福州洽談「新四通」，盼實現通橋、水、電、氣的願景。不過，民進黨連江縣黨部主委李問18日批評，「新四通」屬於中共促統宣傳，馬祖目前不缺水、電、氣，該案主張福州、馬祖通橋造價高達新台幣6千億元，誇張天價是否為貪腐的利益鋪路？且該案屬於中央職權，馬祖民眾興趣缺缺，王、陳仍赴福州，「讓人難以理解，莫非有不為人知的利益？」

李問今天透過臉書指出，「新四通」畫大餅，但對馬祖不切實際，「新四通」源自中國國家主席習近平2019年發表的「習五條」：深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎，實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。他說，事實上，馬祖目前沒有缺水、缺電、缺氣，各島又皆已設置海水淡化廠，現階段對新四通並無必要性及急迫性。

李問直指，馬祖列島地形破碎，由於地理特性，如果馬祖興建通水管線，造價將是金門的數倍，「新四通」在畫大餅，屬於中共的促統宣傳，我國政治人物不應該隨之起舞、配合演出，造成國際社會、國內輿論對馬祖的誤解。

第二點，李問指出，王忠銘主張福州、馬祖通橋造價概算大約1206億人民幣，換算約6千億新台幣，這種讓人傻眼的誇張天價，造價合理嗎？請問誰來埋單？不管是兩岸哪一方出錢，都難逃貪腐與工程利益分贓的疑慮。

第三點，李問提醒，兩岸事務是中央職權，陸委會日前已多次表示，「新四通」是涉及兩岸協商及未來兩岸關係發展的複雜敏感問題，非地方自治事項，須由中央政府全盤衡量及審慎評估，此外，其實「新四通」並未引起大量的馬祖鄉親關注，多數人興趣缺缺，馬祖新四通相關新聞點閱率，比地方新開設日本料理餐廳的消息還低，然而，在討論度很低、沒人在乎的情況下，陳雪生等人仍在赴福洲時，大談新四通的天價工程，讓人難以理解，莫非有不為人知的利益？

▲▼王忠銘近日透過臉書報告「新四通」洽商內容。（圖／翻攝自Facebook／王忠銘）

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