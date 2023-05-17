▲桃園青埔年輕人口激增，市議員梁為超爭取設置第二所國中。（圖／市議會國民黨團）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青埔地區拜便捷交通之賜，年輕人口激增，市議員梁為超17日在市政總質詢，極力爭取青埔設立第二所國中，中平國小也因入學人口增加，要求教育局盡速完成擴校計畫。同時爭取中壢設置寵物公園、老舊市民活動中心改建、樹木銀行應發揮功能，維護自然環境等。

梁為超表示，青埔地區人口急速增多，湧入的購屋者多為年輕族群，希望能強化青埔地區之生活機能，尤其是在子女教育銜接問題上的解決，為確保青埔區學子在未來有穩定良好的發展，增設第二所國中實有迫切性和必要性。

又，中壢區過嶺重劃區、社區大樓興建，近年入學人口呈增加趨勢，過嶺地區主要以中平國小為主，惟中平國小校地已飽和，擴建教室困難，針對中平國小第二小學設置計畫，就學及交通問題，他要求教育局未雨綢繆。

根據教育部資料，截至110年度為止，中平國小學生人數1455人，在全市國小排名第23，為維護學生就學權益及學區未來學齡人口發展，教育局應盡速評估於四鄉鎮都市計畫內文小一用地進行設校事宜。

教育局長劉仲成答覆，教育局預計112學年度成立中平國小設校籌備處，核定校園整體規劃設計費用，啟動設校程序並爭取中央補助工程款，明年發包，順利116年完工。梁為超要求市政府務必積極推動，避免屆時中平國小校舍過於擁擠，影響學生受教權益及教學品質。

梁為超另針對中壢區2萬5000隻寵物擠一座寵物公園太誇張， 請農業局設法覓地開闢。還有針對逾使用年限及危險建築部集會所或市民活動中心總體檢，保障市民安全。中壢區後站龍昌路發生20餘棵40年以上老樹，在拓寬道路時，遭到新工處砍除的命運，讓很多人感到惋惜，市府樹木銀行應發揮功能，維護自然環境等議題，向市府相關局處提出質詢。