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躺在床上睡不著！營養師曝6大NG宵夜害你失眠

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲吃錯吃宵夜恐害你失眠。（示意圖／記者謝婷婷攝）

生活中心／綜合報導

大半夜躺在床上翻來覆去就是睡不著，深受失眠所苦，營養師呂雅珍指出，難入眠恐怕和你平日飲食有關，並點名六種可能造成失眠的食物！

好食課的Janie呂雅珍營養師表示，根據台灣睡眠醫學會統計，全台每五人就有一人晚上睡不好，睡不著的原因百百種，不過，選錯宵夜可能會導致失眠。

降低睡眠品質的宵夜

咖啡因：

咖啡因長得跟睡眠訊號開關物質「adenosine」很像，兩者會互相競爭，導致於adenosine無法好好啟動腦內的「睡著反應」，因此就會讓人睡不著！
提醒您：咖啡因除了存在於咖啡、茶飲料當中之外，其實巧克力、可樂、能量飲料當中都有喔！

辣味食物：

不少人會選擇下酒菜、麻辣火鍋當作宵夜，不僅開胃又暖身，但其實睡前不適合吃喔！辣的食物會讓食道、胃部產生灼熱感，反而不好入眠！建議吃飽後還是休息2-3個小時再躺下吧。

高升糖指數食物：

高升糖指數食物（例如：精緻甜食、部分水果等）剛吃完的確會使血糖快速上升，刺激血清素的分泌，讓人產生放鬆、想睡覺的感覺，但多項研究發現，其實高升糖指數的食物反而會降低整體的睡眠品質，可能原因是後續分泌的賀爾蒙會干擾睡眠，且長期大量攝取高度精緻的食物會讓體內呈現發炎反應，降低整體的睡眠品質。

高脂食物：

睡前來個鹽酥雞、洋芋片多快樂！但其實油脂會降低消化速度，加上晚上身體的消化能力比白天差，不消化的腹脹感反而會讓人難以入睡。

產氣食物：

聽起來油炸食品、速食、甜點都不適合睡前吃，那選擇健康的烤地瓜、煮玉米總可以了吧！wrong！這兩者都是產氣食物，一樣會造成脹氣不舒服，所以也不建議睡前吃，其他產氣食物還包括：糯米製品、汽水、高脂食物、酒精飲品等。

酒精飲品：

酒精就跟高升糖指數食物一樣，一開始微醺會讓人想睡，但等到體內酒精濃度下降後，反而會使睡眠時間與品質雙雙下降喔！所以買醉並不是一夜好眠的良方。

▲躺在床上睡不著！營養師曝6大NG宵夜害你失眠（圖／截取自好食課臉書粉專）

▲躺在床上睡不著！營養師曝6大NG宵夜害你失眠（圖／截取自好食課臉書粉專）

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