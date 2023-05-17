快訊／好市多又檢出A肝苺！　高雄306人買過...快看簡訊

▲科克蘭冷凍草莓檢出A肝病毒陽性。（圖／食藥署提供）

記者許宥孺／高雄報導

好市多又檢出一件A肝苺果！食藥署今(17日)公布，科克蘭冷凍草莓(產地：墨西哥，規格：2.72 kg/包，產品標示有效日期2024/08/05)檢出A肝病毒陽性。高雄市衛生局清查銷貨對象，發現有306筆銷售資料，已透過發送簡訊提醒消費者注意健康風險。

食藥署自5月1日啟動後市場擴大抽驗計畫，全面查核及抽驗冷凍莓果之輸入商，截至16日止抽驗74件，1件陽性，43件陰性，30件檢驗中。該件檢出A型肝炎病毒陽性之產品為科克蘭冷凍草莓(產地：墨西哥，規格：2.72 kg/包，產品標示有效日期2024/08/05)。

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該產品已於4月30日暫停販售，衛生單位並已於5月5日要求回收已售出仍於效期內的全部Kirkland Signature科克蘭冷凍莓果類產品，並監督後續產品回收及銷毀工作，後續將由衛生局依法處辦。該批進貨量1546包，已有1513包售出流入市面。

▲好市多冷凍草莓驗出A肝病毒陽性。（圖／食藥署提供）

高雄市衛生局已責請業者提供銷貨對象清單，經查，高雄市有306筆銷售資料，衛生局已主動發送簡訊通知消費者，提醒民眾於食用後60天期間，留意健康狀況，並請各級醫療院所加強通報。

高雄市衛生局表示，先前抽驗驗出A肝陽性的科克蘭冷凍綜合莓、科克蘭冷凍藍莓，截至目前，未有回報驗出A肝病毒。購買冷凍草莓的消費者雖相較少數，不過後續仍需視消費者健康狀況，併依食安法另為評估裁處。

截至5月16日止，好市多公司各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計49,168.32公斤(科克蘭冷凍綜合莓24,089.54公斤、科克蘭冷凍草莓1,402.64公斤、科克蘭冷凍藍莓23,676.14公斤)。