快訊／苗栗縣第二選區立委全民調出爐　國民黨由邱鎮軍出馬

▲立法委員選舉苗栗縣第二選區確定由苗栗市長邱鎮軍代表國民黨出馬角逐。（圖／記者蔡文淵翻攝）
記者蔡文淵／苗栗報導
前苗栗縣長徐耀昌登記參選苗栗第二選區立委，對上苗栗市長邱鎮軍，於5月14日至16日，以全民調方式，國民黨苗栗縣黨部今(17日)上午11時公布由邱鎮軍代表國民黨出馬角逐立委寶座。
由於邱鎮軍和徐耀昌在去年縣長選舉期間，分別支持不同人馬，這次爭取苗栗縣第二選區立委黨內提名，被形容為縣長選舉的延長賽，4月28日透過縣黨部協調由全民調方式產生，今天公布民調結果。
▲立法委員選舉苗栗縣第二選區確定由苗栗市長邱鎮軍代表國民黨出馬角逐。（圖／記者蔡文淵翻攝）
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前苗栗縣長徐耀昌登記參選苗栗第二選區立委，對上苗栗市長邱鎮軍，於5月14日至16日，以全民調方式，國民黨苗栗縣黨部今(17日)上午11時公布由邱鎮軍代表國民黨出馬角逐立委寶座。
由於邱鎮軍和徐耀昌在去年縣長選舉期間，分別支持不同人馬，這次爭取苗栗縣第二選區立委黨內提名，被形容為縣長選舉的延長賽，4月28日透過縣黨部協調由全民調方式產生，今天公布民調結果。
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