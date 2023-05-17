快訊／苗栗縣第二選區立委全民調出爐　國民黨由邱鎮軍出馬

2024立委選舉，國民黨在苗栗第二選區（山線），確定以民調方式進行黨內初選，由現任苗栗市長邱鎮軍對上剛卸任縣長不久的老將徐耀昌，對於即將在5月14日至16日下午5點半到晚間8點半進行的電話全民調，邱鎮軍、徐耀昌兩人近日也開始透過臉書進行空戰與喊話，前者訴求世代交替，後者強調自己有經驗可以翻轉苗栗財政。