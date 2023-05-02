徐耀昌、邱鎮軍隔空開打　國民黨苗栗立委初選5月14日啟動全民調

▲國民黨苗栗第二選區立委黨內初選，由前縣長徐耀昌對上現任苗栗市長邱鎮軍。（合成圖／ETtoday）

記者陳弘修／台北報導

2024立委選舉，國民黨在苗栗第二選區（山線），確定以民調方式進行黨內初選，由現任苗栗市長邱鎮軍對上剛卸任縣長不久的老將徐耀昌，對於即將在5月14日至16日下午5點半到晚間8點半進行的電話全民調，邱鎮軍、徐耀昌兩人近日也開始透過臉書進行空戰與喊話，前者訴求世代交替，後者強調自己有經驗可以翻轉苗栗財政。

國民黨苗栗第二選區立委提名，現任立委徐志榮表達以退休為由宣布不再參選，因此，這一次代表藍軍希望能順利接棒的人選也格外受到矚目。

徐志榮在4月19日陪同邱鎮軍前往苗栗縣黨部登記，原本以為除了邱鎮軍以外沒有人登記，但沒想到他們前腳剛走，前苗栗縣長徐耀昌後腳就到，徐耀昌夫妻在縣長鍾東錦、議長李文斌、副縣長鄧桂菊以及多位議員幹部等人的陪同下，也前往黨部進行登記。

由於徐耀昌、邱鎮軍在去年縣長選舉期間，分別支持不同人馬，兩人此次的初選對決在地方上也被形容為縣長選舉的延長賽。經過國民黨苗栗縣黨部協調，初選的方式將以5月14日至16日電話全民調方式，來決定最後由誰出線代表國民黨出馬角逐立委寶座。

▲前苗栗縣長徐耀昌。（圖／翻攝徐耀昌臉書）

面對僅剩兩個星期就要進行的民調初選，徐耀昌也開始透過臉書進行拉票，他在5月2日晚間最新發文進行柔性喊話。徐耀昌表示，用民調決定由誰出戰，是為確認誰才能守住苗栗山線立委這一席，「不是讓我們在還未上戰場時，就對昔日同志展開攻擊」。

「邱市長是本黨優秀同志，不要為了一場初選的勝負，讓我們的藍軍新秀身上添加新的傷痕，因此，除了感謝為我四處奔波的所有人以外，也希望各位跟我一起，學習從零開始，不要對立、不要攻擊，即使在拜票街頭相遇，也可以互相擊掌，為彼此加油打氣。」

徐耀昌也表示，2022苗栗縣長大選，在雅虎網路民調中第一名的國民黨提名人，實際投票結果甚至輸給時代力量的的宋國鼎，躺著選都能贏的時代已經過去，為了守住藍天，必須慎重驗證，誰，才是那個可以打敗民進黨的人。「失去席次一切歸零，無論在苗栗還是立法院，藍營都承擔不起。」

▲前苗栗縣長徐耀昌。（圖／翻攝邱鎮軍臉書）

另一方面，以年輕世代交替為訴求的邱鎮軍，在臉書上除了陸續發布苗栗市政與地方活動相關發文外，對於民調初選，他也表示，從小到大，長輩如何教導就如何吸收，不覺得有問題，沒什麼好委屈可說嘴的，即便心裡不滿，還催眠腦子吃虧就是佔便宜，但現在時代不一樣，接觸的資訊多，想法逐漸打破過去框架，才曉得有些墨守成規的思維固然好，不過好在它適合那個年代、那個文化時空。

邱鎮軍表示，以前適合，不見得現在這個時機適合，世界一直變，思想規矩也可以跟著轉變，過去不能改變，現在卻可以創造，在人生當中必須要學會悲喜交替的成長，雖然觀念調整是不容易的事，但世代的交替與傳承才是生命延續的關鍵。

邱鎮軍強調，參選苗栗縣第二選區立法委員的選舉，並非拋下一路支持他的鄉親們，而是希望能讓苗栗發展的願景更上一層樓，他一直抱持著感恩的心，為地方發展努力，未來只會更加努力的為鄉親服務，請鄉親們支持年輕世代的交替與傳承，苗栗的願景，一起打拼。