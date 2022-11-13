沒有對手篤定當選　苗栗市長候選人邱鎮軍宣布捐選舉補助款

▲苗栗市長候選人邱鎮軍今天成立競選服務處，宣布捐出1票30元競選費用補貼。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苗栗市長邱鎮軍這次選舉尋求連任，由於是同額選舉，邱鎮軍已經是篤定當選，邱今天還是成立競選服務處，並宣布選舉後將全數捐出選舉補助款給縣內10個社福機構。

邱鎮軍2014年當選縣議員，2018轉換跑道參選苗栗市長當選，這次選舉尋求連任，由於沒有競爭對手，已經篤定當選連任，在今天成立競選服務處時表示，要把市民對他的支持，轉換成對弱勢團體的愛心，宣布要把每票30元的選舉補助款全數捐出，今天共有10個社福單位到場參加捐贈儀式。

邱鎮軍表示，2018年市長選舉得到23505票，得票率51.25%，今年沒有競爭者的情況下，估計至少有33000票，選舉補助款就有100萬元，競選團隊把目標設定得40000票，若達標就有120萬元善款挹注弱勢團體。邱鎮軍說，不管得票數多少，他最後都會把善款湊成整數，讓10個弱勢團體都可以均分全體市民的愛心。

苗栗縣選舉委員會指出，公職人員選舉罷免法規定，候選人競選費用之補貼，當選人在1人，得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者；當選人在2人以上，得票數達各該選舉區當選票數二分之一以上者，應補貼其競選費用每票30元，但不得超過各該選舉區候選人競選經費最高金額。

據了解，苗栗縣18鄉鎮市長就有6個鄉鎮長都是同額競選，6位候選人只要獲得法定票數就當選，6個鄉鎮分別是苗栗市、卓蘭鎮、西湖鄉、泰安鄉、三義鄉、南庄鄉。

依照公職人員選舉罷免法第70條法條規定，單一選舉的鄉鎮長只有1人同額競選，候選人得票數超過該選舉區選舉人總數百分之20，始為當選。因此，苗栗縣6位鄉鎮市長候選人雖然沒有競爭者，還是要獲得2成選舉人支持才能當選。