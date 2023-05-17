5歲萌娃溜出門找媽媽...迷路站街口　雲林台西暖警助她回家

▲雲林台西有5歲童走失被警方尋回。（圖／警方提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

台西鄉1名5歲女童14日因爸爸外出工作，媽媽又臨時有事外出，獨自一人在家玩耍．結果她跑出門找媽媽，獨自一人在街上行走，熱心民眾發現報警求助，員警來到該處發現女童不哭也不鬧相當乖巧，帶她回所內休息，聯繫上家人帶回，女童看到媽媽前來終於露出笑容，牽著媽媽的手平安回家。

13日上午，台西分局台西派出所接獲民眾報案電話，表示在民權路上有一名小女童獨自在路上行走，身旁無大人陪伴可能是走失了，請警察幫忙處理，警員林斈諭獲報立即前往。穿著拖鞋的小女孩默默的站在路旁，員警上前蹲下身輕聲地問道，「妹妹你叫什麼名字？爸爸、媽媽在哪裡？」小女童看著警察大哥哥一句話也說不出來，當時正值母親節前夕返鄉人潮增加，馬路上車多人來人往，員警陪伴她在該處等待皆未看到家人蹤影，為了安全起見先將她帶回警所。

警方研判孩子年紀小腳程走不遠，應是住在附近，打電話連繫村長詢問是否有聽聞小孩走失，並請村長協助尋找家人，過了20分鐘女童父母急急忙忙地跑來警所，看到女童安然無恙的坐在警所內，才鬆了一口氣。

婦人表示，先生外出工作她一人在家看顧小孩，因臨時有事要外出要女兒在房內遊玩，沒想到孩子竟出門找媽媽，她回到家見女兒不見了也急得不知所措：「還好有聽到村長在問，才知道警察幫忙安置女兒。警方叮嚀他們要注意幼兒的居家安全，才不會因疏失造成遺憾。

分局長黄世德肯定員警熱心為民服務，也提醒家長，家中有幼兒要注意居家安全設施，避免孩子獨自在家，保護幼童安全。