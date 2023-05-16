警官載志工妹回家…整車違規被抓包！「一票逆風挺」原因曝

網搜小組／鄺郁庭報導

雲林縣台西分局一名二線二星警官，開巡邏車載志工返家時，因沒有繫安全帶，面對自拍鏡頭還淡定比YA，事後影片曝光，遭到外界抨擊。警方昨（15）日回應，針對車內未繫安全帶的3人，已製單舉發，另外，駕車員警也被依規定懲處。不過，該局留言回覆後，有人忍不住逆風打氣，「雲警加油！」

台西分局4月26日下午2時30分舉辦擴大社區治安座談會，邀請新住民警察志工到場協助宣導，會後基於為民服務，由第三組組長駕駛巡邏車，載送志工返家。志工當時興奮在警車內自拍，意外拍下車內3人包括員警在內均沒有繫安全帶，事後這段影片在網上流傳，警官遭諷「就是不一樣，開車都不用繫安全帶了。」

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▲雲林二線二星警官開車沒繫安全帶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臉書粉專「靠北police」也分享影片截圖，開酸「長官大意了，開警車沒繫安全帶，怎麼被女子PO到網路社群。」貼文引來台西分局新聞發言人，以「雲林縣警察局臺西分局粉絲新頁」身分留言說明，強調已依規定製單舉發，並行政處分該名員警。

另外，該局發言人也在留言處表示，「這位長官在分局的風評很認真，而且真的對基層的同事很照顧，希望不要因為他一時的疏忽，否定他平時的努力，雲警加油！」

▲一票逆風挺警官。（圖／翻攝自靠北police）

留言一出，不少人也紛紛為警官打氣，「警察辛苦了」、「那天是辦理活動，希望多給鼓勵與支持，雲警加油加油」、「無心之過，能改即善，希望民眾能多多支持警察辛勞」、「個人感覺，辦理各項會議、活動後，不是躲起來休息，而是主動幫忙載送活動志工返家，是很認真的行為，應該要給予鼓勵支持而不是責備。」

甚至還有網友質疑，「是為民服務的話，為何要懲處警察」、「這位長官從以前當所長時就很認真負責，有可能是配合辦活動而一時疏忽，況且這張圖也對著鏡頭打招呼，並不能証明車子是移動中。既然秉公處理、已經開單，為何還要行政懲處？希望民眾能多給鼓勵～加油！」