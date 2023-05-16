提升用路安全！機車肇事61%　張麗善下令加強取締未戴安全帽、酒駕





▲為提升雲林用路安全，縣長張麗善在道安會報中下令加強取締未戴安全帽等違規。（圖／雲林縣政府，下同）

記者陳弘修／台北報導

台南市一對母女過馬路卻遭休旅車從後方追撞，造成女童死亡、母親重傷的悲劇，再度引起用路人的安全受到關注。經雲林縣政府統計，縣內30天內的交通事故車種以機車最多61%，雲林縣長張麗善16日下令要求警察單位加強取締未戴安全帽者、酒駕等違規，她也呼籲雲林鄉親能重視道路安全，以降低死車禍事故發生。

雲林縣政府16日召開道安會報，對於近日來全台關注用路人行的安全，張麗善召集包含警察局、工務處、教育處、新聞處、計畫處、社會處等一級單位主管，針對道路交通事故防範策略作為、道路工程執行成效與策進作為、道安宣導執行成效與精進作為、以及道安教育執行成效和策進作為，進行討論。

雲林縣警察局長林故廷表示，透過大數據分析雲林縣30天的交通事故車種、肇因、事故時段、事故年齡、肇事熱區，可以發現肇事車種以機車最多佔61%，在交叉路口發生事故佔54%，年齡以高齡者佔有48%。另外，有28%的用路人是未注意車前狀況而發生事故。

對此，張麗善表示，這樣的用路狀況必須改善，她要求警察局以與同期相較下降A1事故5%為原則，改善雲林交通事故發生率，首要重點防治目標對象，包含未戴安全帽者、行人、高齡者、酒駕等違規。

張麗善強調，雲林縣有許多種植高經濟作物的農民，在巡水田時，時常會忘記佩戴安全帽，她也要求相關單位在道安宣導部分必須結合農會，未戴安全帽部分由警察局加強取締，工務處必須加強標線行人行道劃設，希望雲林鄉親重視道路安全，降低死車禍事故發生。

在交通宣導方面，雲林縣新聞處長卓宜姿表示，近期將舉辦48場次村里長和路老師合作的高齡者交通宣導，首次結合長青食堂增加長輩參與度預計將會高過1200 位長輩參加，也將在9月道路交通安全月舉辦宣導記者會以及活動，宣導民眾對於用路安全常識。



卓宜姿表示，校園學生行的安全部分，教育處已經向營建署申請校園周邊通學步道共18校，不過，目前只有2校通過核定，至於學生騎乘單車上下學的配備與相關措施，已購置5800套自行車前後車燈、反光貼紙，以及強制學生必須配戴通過合格之安全帽，才能夠騎車上下學。同時，學生上、放學時安排導護志工協助指揮交通，每月並進行8次交通車攔查，確保學生安全。