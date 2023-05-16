雲林車禍機車占6成！巡田水未戴安全帽將加強取締

▲雲林縣政府召開道安會報。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

依據統計，雲林縣車禍有61%為機車事故，其中又以未注意車前狀況為多，雲林縣長張麗善召集各局處長，召開道安會報，首先針對包含未戴安全帽者、行人、高齡者、酒駕等9大重點項目加強取締，責成工務處加強標線行人行道劃設，提升雲林縣各年齡層用路的安全。

警察局長林故廷表示，雲林縣內30天的交通事故發生原因，包含了主要事故車種、肇因、事故時段、事故年齡、肇事熱區等，其中車種以機車最多有61%，在交叉路口發生事故佔54%，年齡以高齡者佔有48%，有28%的用路人未注意車前狀況發生事故。

張麗善表示，首先重點防治目標對象包含未戴安全帽者、行人、高齡者、酒駕等9大重點違規取締項目加強取締。並強調雲林縣有許多種植高經濟作物的農民，在巡水田時，時常會忘記戴安全帽，指示道安宣導部分必須結合農會，未戴安全帽部分警察局將加強取締，責成工務處加強標線行人行道劃設，希望鄉親重視道路安全降低死車禍事故發生。

工務處處長汪令堯表示，雲林縣內由於產業、農用道路眾多，因此無交通號誌路口占比多，這三年內已經改善了154處，另外設置無號誌路口來車偵測預先告警系統有5處，讓用路人經絡路口時記得“慢看停”。

今年將會增設及改善人行道10.89公里、加大路口行人停等空間21處及整合路肩並停車空間605處，增設行人庇護島139處等改善作為，而在機車及路口交通環境，工務處將持續檢視、調整現有車道寬度及左右轉分流措施，提升雲林縣各年齡層用路的安全。





在交通宣導部分，處新聞處長卓宜姿表示，近期將舉辦48場次村里長和路老師合作的高齡者交通宣導，首次結合長青食堂增加長輩參與度預計將會高過1200 位長輩參加，也將在9月道路交通安全月舉辦宣導記者會以及活動，宣導民眾對於用路安全常識。

教育處目前已經向營建署申請校園周邊通學步道共18校，不過目前只有2校通過核定。在學生騎乘單車上下學的配備，購置5800套自行車前後車燈、反光貼紙，以及強制學生必須配戴通過合格之安全帽，才能夠騎車上下學，此外學生上、放學時安排導護志工協助指揮交通，每月並進行8次交通車攔查，確保學生安全。另外，處長邱孝文，特地感謝警察局於縣內43校校園周邊危險路口、路段在上放學進行交通指揮。



