新北市府某處室女主任「墜橋身亡」！原定18日出差　市府回應了

▲新北市府某處室女主任騎單車行經新北大橋時，不名原因墜落身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市府某處室女主任14日騎單車行經新北市三重新北大橋時，不明原因墜落橋下，當場失去生命跡象，緊急送醫後仍因傷重宣告不治，警方調查後初步排除外力介入。市府表示，死者任職期間與其他員工相處融洽，並無異狀，原本預計要在18日出差，不料卻發生憾事，同仁得知消息後都感到非常難過。

這起案件發生在14日上午10時許，52歲王姓女子不明原因自新北大橋上墜落地面，王女當場失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。警方調查，死者為新北市府某處室主任，現場留有一輛自行車及眼鏡，並在欄杆上發現鞋印，初步勘查結果無外力介入，至於詳細案情仍待進一步調查釐清。

根據《自由時報》報導，市府表示，王女個性溫和，與同事相處融洽，事發前仍照常處理業務，並無任何異常情形，本月11日申請18日出差至公所辦理業務，不料卻在行前發生憾事，令同事都感到相當不捨。市府也強調，目前案件仍在釐清當中，呼籲外界勿作過多揣測，給家屬一些空間。

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