澎湖議長劉陳昭玲涉貪遭羈押！突向議會遞交辭職信　幕後原因曝

記者陳洋／澎湖報導

國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲因涉貪遭羈押禁見，本月9日與機要秘書陳淑美再度被澎湖地方法院裁定延長羈押2個月，無法主持5月20日起本屆第一次定期大會，今天傳出劉陳昭玲辭去議長職務，澎湖縣議會證實收到辭職信。

▲因涉貪羈押禁見的澎湖縣議長劉陳昭玲，傳出遞交辭職信，辭去議長但不辭議員 。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣議會秘書長王隆郁表示，議會8日接獲一封來自劉陳昭玲的「辭職信」，上面日期落款為5日，表明自5日起辭去議長職務，仍保留議員職，但議長現在羈押禁見，除了律師可以辦接見，其他人無法會面，推測信件應該是由律師轉交，部分議員認為應等劉陳昭玲解除羈押後，自行表達意見再處理。

依照相關規定，劉陳昭玲辭議長的信函送達議會還不算生效，必須提交縣議會大會報告才會生效，「澎湖縣議會組織自治條例」第13條第一項規定：「議長、副議長之辭職，應以書面向大會提出，於辭職書提出會議報告時生效。」但目前澎湖縣議會尚未決定何時向定期大會提出，所以還在「研議」階段，並未正式生效。

其實，若劉陳昭玲連續2個定期大會缺席，屆時會被褫奪議員資格，因此部分議員認為辭職信是緩兵之計，希望先爭取到順利交保，趕得上出席11月第二次定期大會，保住議員資格後再圖上位。