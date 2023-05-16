快訊／八仙塵爆第2波團訟開打！377人求償52億　成消基會最高額訴訟

記者黃宥寧／台北報導

傷痕無法抹滅！2015年八仙塵爆奪15命釀499傷，消基會先後替被害人向主辦單位玩色、瑞博以及租用場地的八仙樂園提團體訴訟，首件團訟98人求償26億546萬4888元，上月宣判，玩色、瑞博須負賠償責任，判4億588萬3316元，八仙免賠。第二波團訟今（16日）首開庭，共337人求償52億餘元，成消基會史上處理最高額賠償金訴訟。

▲八仙塵爆第二波團體訴訟今（16日）首開庭，共337名被害人求償金額達42餘億元。（圖／資料照）

2016年八仙塵爆滿週年，消基會替被害人（或家屬）98人提首波團體訴訟，對玩色創意國際有限公司呂忠吉、瑞博國際整合行銷負責人周宏瑋、時任八仙樂園育樂股份有限公司董事長陳柏廷及總經理陳慧穎等人，求償金為21億餘元。

首波團體訴訟，經7年多審理，上月19日士林民事法院宣判，審酌98名受害者傷勢等，部份也領取犯罪被害補償金，故判玩色、瑞博、呂忠吉應連帶給付3億1096萬2062元，另懲罰性賠償部分，合議庭認，玩色、瑞博應各給付4746萬627元，4億588萬3316元、八仙樂園董事長陳柏廷等9人免賠。

▼吳榮達律師指出第二波團體訴訟有337名被害人求償。（圖／記者黃宥寧攝）

第2波團訟是在八仙塵爆滿2週年前1天遞狀提告，第2波377名被害人求償52億5616萬7841元。負責團訟的律師吳榮達說明，因人數比首波多，才延至今才開庭，原因是還有50名被害人雖已到榮總完成鑑定，但尚未收到報告，等待收到，案子就會進入言詞辯論、判決。

吳榮達也指出，針對上月宣判的首波團訟結果，將會於這週提出上訴，理由是，法官認八仙並不是企業經營者，但事實上原告方舉了很多法院判決，即使八仙是出租人身份，也須負連帶賠償責任，但此部分地院法官並無斟酌及採納，因此認有很大上訴空間；吳說，特別是租用契約，事實上有對於呂忠吉主辦單位有很多要求，這些要求就表示這活動有很大風險，可是他們（八仙）卻未掌握風險沒有做要求，應要負連帶責任。