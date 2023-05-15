詐欺慣犯網賣便宜PS5主機　賺爽爽不出貨...買家怒告下場慘了

▲35歲陳姓男子在露天拍賣網站，經營「小陳的電倉電玩賣場」販賣PS5主機，7名買家匯款後卻收不到商品怒告。（示意圖／取自免費圖庫 Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

看準市場熱度！有數起詐欺罪陳姓男子屢教不改，於知名網路平台經營「小陳的電倉電玩賣場」販賣PS5主機，以低於市場價格誘騙被害人下單，起初正常出貨取得好評價，隨後卻收款不出貨，7名買家陸續各匯13000元至17000元不等，卻收不到貨，驚覺遭詐騙怒告。士林地院審結，以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪各處1年2月，應執行有期徒刑1年6月。

35歲陳緯遭控從2021年6月1日去2022年6月30日間，透過知名拍賣網站，以暱稱「小陳」經營「小陳的電倉電玩賣場」販賣PS5主機，導致楊等7名買家看見資訊後，誤以為陳男確有PS5主機可供販售，各自透過行動電話或通訊軟體LINE與陳男聯繫購買，一共得手11萬4300元。

法院審理時，陳坦承犯行，並與1名潘姓買家調解成立，以分期方式賠償，其餘被害人不願與他達成和解，法官審酌陳正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，利用民眾使用網際網路購物生活習慣犯案，漠視法紀及他人財產權，參以陳另有多件同類型詐欺案件，經法院判處罪刑或由法院審理中，素行非佳，以7次網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，各處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑1年6月。

惡劣的陳男涉詐欺不僅一樁，今年初被查到以龐式騙局誘騙被害人共同投資PS5主機，當買家約定交貨，陳以各種理由推託，拖延被害人報案，甚至要求新買家直接匯款到其他買家或出貨商家帳戶，導致無辜買家或商家銀行帳戶遭警示，清查後被害人達60名左右，遭詐金額達170多萬元，全案高雄地檢署偵辦中。