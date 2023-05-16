薩爾達新作用優惠券便宜買在家坐等到貨　網購平均每天賣破百套

▲《薩爾達傳說 王國之淚》一開賣立刻飆出火熱銷量。（圖／記者樓菀玲翻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

電玩迷期待已久的任天堂Switch大作《薩爾達傳說 王國之淚》，上市即引發轟動，開賣首日吸引大批玩家排隊衝第一波的凌晨首賣，也有不少人守在網路上搶下單，成了近期網路購物最熱門關鍵字，其中有電商平台觀察開賣三天以來，平均每日賣破百套，而業者為搶這波商機也都以現貨供應開賣，並喊出最快24小時到貨吸引下單。

《薩爾達傳說 王國之淚》12日正式發行後掀起熱潮，玩家急欲入手搶開箱，買氣持續成長，東森購物網就表示銷量爆好，首發當日成長1.5倍，Switch主機更是有5倍成長，針對想入手的消費者，目前遊戲片現貨開賣，下單後隔天寄出，正常兩天內到貨，搭配全站消費滿888元活動，還有機會把輝葉大力抓（無線肩頸帶）抱回家，指定銀行刷卡再享最高10%回饋。

樂天購物也指出，自三月開放預購以來，銷量直逼2000套，尤其5月12日凌晨零點正式上市後，開賣不到一小時，站上湧入大量流量，與平日同時段相比，流量達10倍，開賣三天以來，平均每日銷量突破百套，並躍升全站熱銷排行榜第1名，同時帶動同為任天堂Switch經典作品《Final Fantasy》像素複刻版遊戲買氣，銷量達到雙位數。

看準電玩迷搶購商機，樂天購物現貨供應開賣，大約2天內可以收到外，也趁勢加碼優惠券現領現折及點數10倍送，如《薩爾達傳說 王國之淚》售價1,650元，使用優惠券直接折100元，搭配週年慶活動再賺150點，相當於85折，只要1,400元即可購入，指定信用卡最高再賺11%刷卡金回饋。

據蝦皮購物觀察，約在發售前一周，站上預購量即明顯衝高，每天預購量約成長1至2成，更衝上全站熱搜關鍵字前10，站上手把類週邊需求連帶提升，平均買氣相較上個月多2倍，Switch主機買氣成長1.5倍。目前站上現貨充足，其中蝦皮商城賣場電玩宅急便宅配下單當天出貨，最快隔天到貨。近期遊戲片（無特典）活動價約1,650元，搭配蝦皮電玩會員專屬優惠券可再折100元。

▲網購業者現貨開賣《薩爾達傳說 王國之淚》，並祭出優惠來搶攻電玩迷的荷包。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物據內部銷售數據顯示，開賣日前兩天湧現大量預購潮，是5月8日至14日當週相關類別的銷售冠軍，同時衝上站上熱門關鍵字排行榜首；正式開賣後，帶動任天堂Switch相關週邊買氣攀升，其中主機銷量較前一週呈翻倍成長。目前站上推出優惠包，特價1,850元能同時入手遊戲片與限量上市的特典鑰匙包，並提供現貨供選購，下單後最快24小時內可收到商品立馬開玩。