烏克蘭：俄軍已沒能力發動大規模進攻

▲烏克蘭在巴赫姆特地區反擊俄軍，順利取得戰果。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著烏軍在巴赫姆特地區成功反推俄軍，烏克蘭國防部情報總局15日表示，俄軍已經沒有能力再發動大規模的侵略行動，如今主要都改採守勢，但莫斯科方面還能夠維持近期的飛彈攻擊頻率。

CNN報導，烏克蘭國防情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）15日在當地電視台訪問上表示，俄羅斯如今在前線全面採取守勢，而且已經沒有足夠資源讓他們再發起大規模的進攻行動了。

尤索夫表示，俄羅斯一直在準備做防守，這是烏軍指揮層在規劃解放被占領的領土時，肯定會納入考慮的一項重要因素。

尤索夫說俄軍自從冬季猛烈攻擊烏克蘭能源設施後，飛彈攻擊的頻率明顯放緩，而且已經改變目標。他說現在俄軍某些飛彈已經開始短缺，例如「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，因此俄羅斯開始積極尋找其他替代的武器，不只伊朗製的自殺無人機Shaheds，還有其他國家的各項武器，「但目前為止都不是太成功」。

▲烏軍蓄足力氣轉守為攻，大量消耗的俄軍則轉攻為守。（圖／路透）

儘管如此，尤索夫表示俄羅斯仍有能力維持現階段的攻擊強度，至少目前是如此。他估計俄軍還有大量的S-300防空飛彈庫存，這些飛彈能造成相當大的破壞。

烏克蘭北部邊境方面，尤索夫表示俄羅斯人正加大利用「顛覆性偵察小組」，試圖試探邊境地區，還有人會對北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的平民開槍。

尤索夫還稱基輔當局注意到了白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的健康狀況，但因為種種原因他不會再多講。盧卡申科先前訪問莫斯科行程結束後，就未再在公共場合露面，就連14日在首都明斯克舉辦的全國慶祝活動也未出現。