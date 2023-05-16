烏克蘭稱巴赫姆特保衛戰「首度反擊成功」　俄軍2名指揮官陣亡

▲烏軍在巴赫姆特（Bakhmut）首度反擊成功。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭軍方15日表示，在烏東前線的巴赫姆特（Bakhmut）保衛戰，首度成功反擊俄軍；國防情報局的情報也指出，俄軍不再有能力進行大規模進攻行動。另一方面俄羅斯官方則是罕見承認，2名指揮官在巴赫姆特陣亡，而且在13日還發生4架軍機墜毀，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）老闆普里格津（Yevgeny Prigozhin）認為，這些軍機有可能是被俄軍自家部隊擊落。

烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基上將（Oleksandr Syrskyi）在Telegram發表聲明表示，「我軍沿著巴赫姆特方向推進，是防禦巴赫姆特的攻勢第一次成功。」

烏克蘭國防情報局表示，俄軍不再有能力進行大規模進攻行動，主要處於防禦狀態，但莫斯科能夠維持目前的飛彈襲擊速度。

▲俄軍仍有大量S-300防空飛彈庫存。（圖／路透社）

國防情報局分析，俄軍仍有大量S-300防空飛彈庫存，S-300雖然是防空武器，但俄軍經常用在「地對地」攻擊，在這種模式下它的精準度不高，但還是能造成相當大的破壞。

根據《法新社》報導，俄軍「第4機動步兵旅」上校指揮官馬卡洛夫（Vyacheslav Makarov）和一個軍團負責政治工作的上校副指揮官布羅夫科（Yevgeny Brovko）在烏克蘭東部的戰鬥中喪生。

俄羅斯國防部在聲明中說，馬卡洛夫上校在他的旅擊退烏軍在克拉斯涅（Krasne）以南的攻擊時喪生，布羅夫科則是在俄軍擊退烏軍對其他地方的攻擊時喪命，並且強調他「英勇犧牲，身上有多處彈片傷痕」。

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

瓦格納老闆普里格津先前則對巴赫姆特戰況表示，俄羅斯正規軍逃離巴赫姆特的側翼，使他在城鎮中心的部隊暴露於險境。

另外俄羅斯西部布揚斯克（Bryansk）地區13日發生4架軍機幾乎同時被擊落，包括1架蘇愷-34戰轟機、1架蘇愷-35戰機和2架米-8直升機。

普里格津還暗示軍機是被自己人擊落的，因為把4個墜機點連成一圈，就會發現直徑大約40公里，也就是半徑20公里的圓，「現在上網查查，在這個圓的中心，可能有什麼防空武器」。