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社會 社會焦點 保障人權

人夫被綠怒告！妻反咬他爽玩「殘廢澡、水中蕭」　庭上互撕下場曝

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲夫妻互告對方侵害配偶權，法官判決結果出爐。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一對夫妻感情不睦，丈夫長期遭到妻子冷漠以待，後來他又發現妻子外遇，與小王同遊花東，讓他氣得提出告訴。不過，開庭時妻子卻拿出對話截圖，反咬丈夫買春，還玩起「殘廢澡、水中蕭」。對此，法官審理後認為，夫妻雙方互相侵害配偶權，判決丈夫須賠償妻子30萬元、妻子則須賠償丈夫15萬元。全案確定。

根據判決，這對夫妻結婚10多年，但2016年開始，妻子卻突然搬回娘家居住，對丈夫冷漠以待，甚至傳訊息給丈夫表示，「不適合」、「不用勉強」等。丈夫長期受到妻子冷暴力痛苦不堪，卻又發現妻子外遇，與小王同遊花東，氣得他立即對2人提告求償。

不過，開庭時妻子否認外遇，反指丈夫偷拍跟蹤，侵害了她的隱私權，另外更拿出對話截圖反咬丈夫在外嫖妓，裡面有名女子身著情趣裝扮，並於標示其身高、體重、罩杯，還有收費案，且還載明基本服務項目為「殘廢澡」、「按摩」、「小親親」、「水中簫」等，影響她的名譽，也憤而求償精神慰撫金。

法官審理後，認為人妻與小王卻有不正常男女關係，因此須賠償丈夫15萬元，陳人夫部分，也有多次買春紀錄，須賠償妻子30萬元。全案上訴二審，但二審法官認為一審判決並無違誤，駁回上訴，全案確定。

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