「IKEA鯊鯊」治癒喪母姊妹　背後故事讓千人破防

▲IKEA鯊鯊。（圖／記者曾筠淇攝）



記者崔子柔／綜合報導

瑞典家具賣場「IKEA宜家家居」頗受國人喜愛，店內的鯊魚玩偶是熱門商品之一。一名女子近日表示，她妹妹是一位內向的智能障礙者，在媽媽病逝後變得更加封閉，最後姊妹倆靠著「鯊鯊」終於拉近關係。

原PO 14日在Dcard發文表示，她從小就會要求妹妹獨立、勇敢，3年前媽媽因為大腸癌過世，不擅表達的妹妹沒有哭泣過，讓她因此感到擔心。

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原PO提到，她從媽媽的手機發現，妹妹過去出門上班時，都會傳訊息給媽媽報備，於是她告訴妹妹，往後把這些報平安的訊息傳給她，「但我始終覺得妹妹在母親離世後更加沉默寡言、封閉內向」。

▲女子發文分享鯊鯊治癒了她妹妹。（圖／翻攝自Dcard）



原PO懊惱自己離家多年，錯失和媽媽、妹妹相處的時光，知道妹妹對媽媽的依賴，也知道妹妹心中多麼難過，卻不知道如何讓妹妹敞開心胸，又要忙於工作。直到有天，原PO生日時收到一隻IKEA鯊鯊，「妹妹來把我房裡的鯊鯊抱走了，我說，如果她喜歡鯊鯊，那我再去買一隻送她」。

原PO表示，後續她買了小鯊鯊，還有鯊鯊的LINE貼圖送給妹妹，而妹妹都會抱著鯊鯊，用鯊鯊的角色來說話，藉此表達自己的想法，「鯊鯊的陪伴與軟萌的外表，治癒了我的妹妹，也讓我放下了許多」，後來妹妹想買東西、有事想說，都會抱著鯊鯊走進原PO房間，說鯊鯊想喝汽水、想吃什麼，「謝謝鯊鯊，讓我跟妹妹有了更好的交流，治癒了我的妹妹」。

文章曝光後，吸引超過1300人按讚，網友紛紛感動表示，「有你這樣的兄姐繼續陪著妹妹，相信媽媽在天之靈也可以感到放心了」、「看到眼眶都濕了，雖然娃娃只是一個沒有生命的東西，但卻可以被賦予意義而變得很重要很珍貴」、「覺得一部分是鯊鯊救了你妹妹，但大部分是你這個愛她的姊姊救了她」、「我也會在壓力很大很挫折的時候，抱著一起陪我在宿舍住的鯊鯊哭」、「希望妹妹這一生都能得到溫柔的對待」。