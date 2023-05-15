▲元智管院訪捷克牛頓大學，研議合作培育人才

▲元智管院陳志萍副院長(中)訪捷克牛頓大學，洽談合作培育人才。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學管理學院學術副院長陳志萍教授5月14日首團抵達捷克牛頓大學(Newton University)與國際關係副校長Dr. Anna P. Krausova會商討論，加強兩校學術研究、課程合作及產學合作等，期望建立緊密連結與實質合作關係。

陳志萍表示，牛頓大學是捷克最受好評的私立商學院，元智大學是遠東集團創辦，以創新教學及應用研究為特色，具國際聲望之優質大學。在學術研究方面，元智大學管理學院和牛頓大學雙方提出四個可共同研究的主軸，包括數位信任、數位身份認同、新科技消費與管理，以及品牌策略管理等，期望促成雙方教授共同研究的契機。

在課程合作方面，計畫推動元智大學管理學院和牛頓大學商學院進行課程交流，包括夏季或冬季短期研習營，及一學期的國際移動學習等，以培育雙方國際人才與實質交流；在產學合作方面，雙方承諾積極媒合有意願支持產學研究的企業，創造跨國合作機會與建構新商業模式。

陳志萍說，元智大學管理學院自2011年起即通過AACSB認證，躋身全球前5%頂尖商管學院，並於2022年2月第三次通過AACSB評鑑，維持認證。此次參訪不僅加強元智大學管理學院與牛頓大學商學院間的實質聯繫，並橋接與深化兩校的學術研究、課程及產學合作關係。