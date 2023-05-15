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華碩爆多起「主機板燒毀」！1關鍵字惹怒玩家　2大百萬網紅切割了

▲台灣企業「華碩集團」ASUS。（圖／路透社）

▲華碩發生多起主機板毀損事件。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

華碩（ASUS）上月底爆出主機板因搭載Ryzen 7000X3D CPU而造成毀損事件，引發國內外者疑慮，華碩事後雖緊急推出預防性 BIOS 更新，但卻未經官方完整測試，且不予以保固，讓玩家們難以接受，如今更有2大訂閱人數超過百萬的科技頻道發影片齊聲譴責，還揚言不再接受華碩任何贊助。

根據《電腦王阿達》報導，超微（AMD）Ryzen 7000X3D處理器在上月底傳出多起故障的消息，其中又有多數用戶都是使用華碩或是ROG的主機板。國外百萬訂閱科技頻道「Gamers Nexus」測試後發現，華碩 ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI 的 SOC 預設電壓為 1.35V，但 AMD 建議的最高電壓限制為 1.3V，因此才會造成毀損事件頻傳。

基於 AMD 設計規範，Ryzen 7000X3D 系列處理器並不完全支援超頻或超壓調整，包含 CPU 倍頻和 CPU Vcore 電壓。而在此次關於處理器毀損的確認報告中，AMD 建議將 RyzenTM 7000X3D 系列處理器的 CPU SOC 最高電壓限制在特定安全範圍內，以降低因電壓問題造成 CPU 損壞的風險。

▲ AMD全新Ryzen 7000X3D系列處理器開賣。（圖／翻攝自 AMD）

▲ AMD全新Ryzen 7000X3D系列處理器。（圖／翻攝自 AMD）

事發後，華碩先是改稱不支援Ryzen 7800X3D，並推出BIOS 更新版，但卻表明該版本未經官方完整測試，若安裝後有任何狀況，主機板將不再享有保固。對此，Gamers Nexus痛批，此事件是因華碩懶惰，不願意在主機板上針對特定處理器進行 BIOS 調整而起，且經測試，新版本的BIOS 1410仍無法解決 SOC 電壓問題，處理方式和態度都讓人無法接受。

另一名擁有388萬訂閱的科技頻道「JayzTwoCents」也發布影片譴責，華碩做為主機板廠商，出包後竟然只是推出一個毫無用處的BIOS 測試版，讓他深感華碩在這幾年缺乏嚴格的產品質量控管，品質嚴重下降，直言無法再繼續支持這個品牌，未來將不再接受華碩贊助。

據了解，華碩目前已經將官網上BIOS 1410 不給予保固的描述刪除。而據《中央社》報導，針對Gamers Nexus對於BIOS 1410的測試結果，華碩強調會檢視查證真實性。

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