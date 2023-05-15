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【廣編】新主流實驗教育機構翻轉孩童教育　「五新」課程啟發專長人才

▲▼新主流實驗教育機構,課程,孩童,專才,五新。（圖／業者提供）

▲新主流實驗教育機構開設「我要開一間米其林餐廳課程」，體驗做中學樂趣。

圖、文／新主流實驗教育機構提供

疫後碎片化時代來臨，少子化加上快速變動的社會氛圍，讓孩童教育議題再度成為關注熱點。「新主流實驗教育機構」從孩童品格教育著手，透過五新能力的培養，結合AI技術與實作課程，打造結合國小、國中與高中的全新育成基地，透過翻轉教育精神，啟發孩童專長接軌社會。

坐落北市曼哈頓大樓的「新主流實驗教育機構」3層樓寬廣空間，為孩童提供絕佳自學環境，進入室內前，旋即被大片LED半透明屏幕與超萌太空艙直播間吸引目光，來到1樓五新展示區，自助式吧台設計成兒童實驗商店，讓孩童親身體驗自做自賣自銷的樂趣，落實新創業理念。步入2樓教學區，新媒體展演空間結合實景棚、綠屏與LED屏幕搭配智慧教室，將新媒體科技融入教育；國際教室、數理教室與廚藝空間則為新教育提供絕佳自學環境；並打造為藝術人才提供的創意教室，針對啟發創業思維，獨特創客空間更能完美體現做中學的樂趣。

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「新主流實驗教育機構」因看重下一代教育，為自學孩童打造全新品牌，包括幼兒的「星星國」(0-12歲)、一至三年級的「冒險王」(7-10歲)、四至六年級的「小學霸」(10-12歲)設計專門學程，3年前疫情大爆發，更持續以線上、實體共學方式，最高創下千人共學的創舉。由專家組成顧問團隊，以12年國教課綱為基礎，搭配五新特色課程，採小班教學、能力分班模式，輔以專題式、異地、沉浸與模擬學習等方式，透過家庭、學校、教會、國際與社會等五環相扣，培育出擁有新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育的五新人才。

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