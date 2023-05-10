高大專業課程掌握社群經營全攻略　打造企業頂尖行銷人才

▲南部地區對小編的人才需求不亞於北部。（圖／高大社會網絡創新中心提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

臉書已成為全台灣最大的社群網站，用戶達到1600 萬人，佔台灣人口7成，台灣中小企業使用臉書的比例更高達9成，帶動社群經濟的興起，也讓小編人才的需求大幅上升。台灣社會網絡學會與高雄大學社會網絡創新中心攜手推出「社群經營全攻略」課程，提供完整、實用的社群經營技能，最大亮點在「未來行銷必備技」，透過開啟元宇宙社區經營與AI的應用，幫助有志者蛻變成為全方位的企業行銷專才。

根據經濟部公開資料，截至今年3月底，台灣存活的公司總數為75萬家，其中台北市佔17萬家，而台南、高雄和屏東佔了14萬家，顯示南部市場對小編人才的需求不亞於台北市。

▲樹科大流通管理系教授陳冠霖。（圖／台灣社會網絡學會提供）

高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢表示，近年來社群經營與AI工具的話題度相當熱門，但市面上把兩項專業融合使用的普及度還不高，主因為兩項專業領域的所需的個人特質有相當程度的落差，因此想要融合使用還是有賴於團隊的合作，才能夠整體提升團隊競爭力及凸顯核心價值，透過課程設計也希望提高南部產業人才的能力，對產業界有具體的幫助。

社群經營全攻略課程包含兩個部分，傳授如何掌握完整的社群經營技能。首先，由社群行銷專家游雅智帶領你掌握社群凝聚力，學習如何撰寫具有吸引力的流量標題、打造高互動文案、以及如何進行文案測試與優化；接著由樹德科技大學流通管理系教授陳冠霖進行手把手Canva教學，教你如何設計出專業又吸睛的廣告圖文，並營造出個人或企業的獨特視覺風格。

▲影音行銷企劃及區塊鏈專家吳宇翔。（圖／台灣社會網絡學會提供）

影音行銷企劃及區塊鏈專家吳宇翔針對Web3社群行銷串接應用及Discord機器人與工具串接，透過系統程式達到對社群行銷的具體幫助。最後由高雄大學資訊管理學系系主任楊書成教授針對AI人工智慧趨勢解析的講解，帶您運用AI工具整合提升工作效率達到事半功倍的效果。

不管是想要從零學習行銷專業技能，或已經是初階社群行銷人員，或是想要斜槓經營個人社群，相關課程都將提供完整優化社群的專業能力，成為最有競爭力及未來觀的社群小編搶手人才。課程將於6月3日登場，5月25日報名截止，點擊以下報名連結 https://www.accupass.com/go/SNMC2023_1。